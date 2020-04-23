Владельцам частных домов выгодно передавать показания счётчиков электроэнергии

Прием показаний по частному сектору ведётся ежемесячно с 25 по 1 число. Для жителей многоквартирных домов сроки передачи показаний остались прежними – с 28 по 30 (31) число. Даты передачи показаний счётчиков разграничены для удобства потребителей и равномерного распределения нагрузки на центры обслуживания клиентов, контакт-центр и сайт компании.