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Posted 23 апреля 2020, 07:08

Published 23 апреля 2020, 07:08

Modified 17 сентября 2022, 17:01

Updated 17 сентября 2022, 17:01

Владельцам частных домов выгодно передавать показания счётчиков электроэнергии

23 апреля 2020, 07:08
Платить меньше за электроэнергию помогают счётчики, которые есть почти у всех жителей Белгородской области.

Своевременная передача показаний приборов учёта даст вам в дальнейшем возможность анализировать потребление и экономить на оплате электроэнергии. Вы будете оплачивать счета, учитывающие только фактический объём потреблённой вами электроэнергии!

Кроме того, передача показаний счётчиков владельцами частных домов поможет энергетикам выявлять потери и хищения электроэнергии на отдельных участках энергосети в микрорайонах ИЖС и частной застройки, поддерживать устойчивую работу энергосистемы Белгородской области, что сегодня особенно важно.

Прием показаний по частному сектору ведётся ежемесячно с 25 по 1 число. Для жителей многоквартирных домов сроки передачи показаний остались прежними – с 28 по 30 (31) число. Даты передачи показаний счётчиков разграничены для удобства потребителей и равномерного распределения нагрузки на центры обслуживания клиентов, контакт-центр и сайт компании.

Собственники частных домов могут воспользоваться следующими дистанционными способами передачи показаний приборов учёта:

  1. сайт компании белгородэнергосбыт.рф;
  2. сервис «Личный кабинет» на сайте компании белгородэнергосбыт.рф;
  3. мобильное приложение Viber (тел. 89803255893);
  4. мобильное приложение Cкайп (имя пользователя – Belsbyt);
  5. голосовой робот, тел. (4722) 77-08-49 (работает 24 часа в сутки);
  6. контакт-центр, тел. 1-3-5-7 или (4722) 23-08-49, пн.-пт. Временный график работы – с 9-00 до 18-00 (со стационарных телефонов звонок бесплатный);
  7. номер телефона (4722) 23-08-49, затем нажать * для перевода телефона в тональный режим, далее набрать цифру 1, затем – номер лицевого счета и текущие показания прибора учёта.

Наименее энергозатратный и удобный на сегодняшний день вариант – передать показания счётчика по телефону роботу – голосовому помощнику АО «Белгородэнергосбыт», который работает 24 часа в сутки семь дней в неделю и полностью исключает ожидание в очереди.

Несколько минут потраченного вами времени обернутся пользой и для вас, и для энергосистемы Белгородской области, от работы которой зависит качество энергоснабжения вашего дома!

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