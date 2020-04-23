Владельцам частных домов выгодно передавать показания счётчиков электроэнергии

Posted 23 апреля 2020, 07:08
Published 23 апреля 2020, 07:08
Modified 17 сентября 2022, 17:01
Updated 17 сентября 2022, 17:01
Своевременная передача показаний приборов учёта даст вам в дальнейшем возможность анализировать потребление и экономить на оплате электроэнергии. Вы будете оплачивать счета, учитывающие только фактический объём потреблённой вами электроэнергии!
Кроме того, передача показаний счётчиков владельцами частных домов поможет энергетикам выявлять потери и хищения электроэнергии на отдельных участках энергосети в микрорайонах ИЖС и частной застройки, поддерживать устойчивую работу энергосистемы Белгородской области, что сегодня особенно важно.
Прием показаний по частному сектору ведётся ежемесячно с 25 по 1 число. Для жителей многоквартирных домов сроки передачи показаний остались прежними – с 28 по 30 (31) число. Даты передачи показаний счётчиков разграничены для удобства потребителей и равномерного распределения нагрузки на центры обслуживания клиентов, контакт-центр и сайт компании.
Собственники частных домов могут воспользоваться следующими дистанционными способами передачи показаний приборов учёта:
Наименее энергозатратный и удобный на сегодняшний день вариант – передать показания счётчика по телефону роботу – голосовому помощнику АО «Белгородэнергосбыт», который работает 24 часа в сутки семь дней в неделю и полностью исключает ожидание в очереди.
Несколько минут потраченного вами времени обернутся пользой и для вас, и для энергосистемы Белгородской области, от работы которой зависит качество энергоснабжения вашего дома!