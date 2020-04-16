Политологи оценили вклад партий Госдумы в борьбу с коронавирусом

«Я не могу сказать ничего плохого обо всех политических партиях. Но кто-то из них сосредоточился на критике происходящего, а кто-то — на созидательных действиях. Мне бы, конечно, хотелось сказать, что здесь „Единая Россия“ идет на шаг впереди всех. Я посмотрел набор действий, я слежу за тем, что происходит», — отметил Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).