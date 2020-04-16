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Posted 16 апреля 2020, 15:58

Published 16 апреля 2020, 15:58

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

Политологи оценили вклад партий Госдумы в борьбу с коронавирусом

Политологи оценили вклад партий Госдумы в борьбу с коронавирусом

16 апреля 2020, 15:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Партия «Единая Россия» отредактировала свою политическую повестку в результате стремительно распространяющегося коронавируса. Об этом в докладе «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов совместно с политологом Дмитрием Гусевым.

В рейтинге «стресс-тест для Думы» проводился тщательный анализ эффективности нижней палаты парламента в плане осуществления ряда мероприятий по двум главным направлениям: конституционные изменения и эпидемиологическая обстановка в России и мире в целом, пишет kursdela.biz.

Алексей Мартынов отметил, что ЕР представляет собой масштабную системную партию власти, располагающую значительной долей ресурсов и следующую за президентской повесткой. Партия за счет удобно выстроенной структуры и массовости смогла поставить на поток серьезную волонтерскую помощь врачам и нуждающимся, а также оперативно сменила повестку.

Мартынов добавил, что другие парламентские партии не проявили подобного коэффициента полезного действия: они лишь предпринимали попытки изменить свои прежние принципы под текущую повестку.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин прокомментировал доклад, обозначив в нем три ключевых вектора работы ЕР: адресная гражданская соцпомощь, создание надлежащего правового поля для работы всех, кто противостоит пандемии, и подготовка антикризисных экономических мер и мер по выходу из карантина.

По мнению Костина, экономические проблемы заключаются в низкой доходности граждан, возможной безработице, стремительном падении платежеспособного спроса. На сегодняшний день, добавил Костин, «Единая Россия» уже с Правительством предложила набор мер.

«Я не могу сказать ничего плохого обо всех политических партиях. Но кто-то из них сосредоточился на критике происходящего, а кто-то — на созидательных действиях. Мне бы, конечно, хотелось сказать, что здесь „Единая Россия“ идет на шаг впереди всех. Я посмотрел набор действий, я слежу за тем, что происходит», — отметил Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

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