Политологи оценили вклад партий Госдумы в борьбу с коронавирусом

Posted 16 апреля 2020, 15:58
Published 16 апреля 2020, 15:58
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
В рейтинге «стресс-тест для Думы» проводился тщательный анализ эффективности нижней палаты парламента в плане осуществления ряда мероприятий по двум главным направлениям: конституционные изменения и эпидемиологическая обстановка в России и мире в целом, пишет kursdela.biz.
Алексей Мартынов отметил, что ЕР представляет собой масштабную системную партию власти, располагающую значительной долей ресурсов и следующую за президентской повесткой. Партия за счет удобно выстроенной структуры и массовости смогла поставить на поток серьезную волонтерскую помощь врачам и нуждающимся, а также оперативно сменила повестку.
Мартынов добавил, что другие парламентские партии не проявили подобного коэффициента полезного действия: они лишь предпринимали попытки изменить свои прежние принципы под текущую повестку.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин прокомментировал доклад, обозначив в нем три ключевых вектора работы ЕР: адресная гражданская соцпомощь, создание надлежащего правового поля для работы всех, кто противостоит пандемии, и подготовка антикризисных экономических мер и мер по выходу из карантина.
По мнению Костина, экономические проблемы заключаются в низкой доходности граждан, возможной безработице, стремительном падении платежеспособного спроса. На сегодняшний день, добавил Костин, «Единая Россия» уже с Правительством предложила набор мер.
«Я не могу сказать ничего плохого обо всех политических партиях. Но кто-то из них сосредоточился на критике происходящего, а кто-то — на созидательных действиях. Мне бы, конечно, хотелось сказать, что здесь „Единая Россия“ идет на шаг впереди всех. Я посмотрел набор действий, я слежу за тем, что происходит», — отметил Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).