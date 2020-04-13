Игорь Маковский: забота о жизни и здоровье наших работников – наш главный приоритет!

Posted 13 апреля 2020, 14:40
Published 13 апреля 2020, 14:40
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
Главной темой мероприятия стало обсуждение особенностей и организации работы энергокомпаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Открывая совещание, Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» рассказал представителям профсоюзов о реализуемых компаниями мерах по профилактике и недопущению распространения нового коронавируса среди своих сотрудников. Эту работу координирует оперативный Штаб Обществ под руководством генерального директора и Штабы, созданные во всех филиалах.
Игорь Маковский подчеркнул, что уже на начальном этапе введения ограничительных мер руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сделало всё необходимое для защиты своих работников. Благодаря реализации мероприятий цифровой трансформации, все внешние бизнес-процессы были оперативно переведены в дистанционный формат. 14,9 тысяч из 53,7 тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» переведены на удалённый режим работы с сохранением условий оплаты труда. Компании исполняют перед ними все обязанности работодателя в рамках трудового договора. Работникам предоставлена возможность оперативной обратной связи с руководством «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по всем актуальным вопросам через функционирующую на базе Контакт-центра горячую линию, а также с помощью специально открытых каналов коммуникации в социальных сетях и меcсенджерах. Для них и их семей разработаны специальные проекты по сохранению социальной активности.
Сотрудники, непосредственно участвующие в процессе обеспечения электроснабжения потребителей и продолжающие трудиться на рабочих местах, обеспечены индивидуальными средствами защиты. Компании реализуют весь комплекс мер, необходимых для контроля за их здоровьем. С 13 апреля в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» начнёт функционировать система периодического тестирования персонала, работающего на сетевом оборудовании и не перешедшем в режим удалённой работы на предмет заражения коронавирусной инфекцией. Это позволит чётко и оперативно действовать в случае обнаружения заболевших в коллективе.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оперативно приняли к исполнению ряд ключевых решений по дополнительным мерам социальной защиты персонала, утверждённых генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским. Установлен приоритет трудоустройства на открытые вакансии для членов семей работников Обществ, лишившихся работы в связи с вызванной осложнённой эпидемиологической ситуацией стагнацией в отдельных отраслях экономики. Работникам, перенёсшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, предоставлено приоритетное право на реабилитационно-восстановительное лечение, в том числе – на приобретение лекарственных препаратов. Производственный персонал, который остаётся на очной работе, получит денежную надбавку к заработной плате в апреле.
Отдельные меры социальной защищённости предусмотрены для работников от 65 лет и старше, ветеранов отрасли, сотрудников с детьми.
Защита жизни и здоровья наших работников, забота об их социальном благополучии – наш главный и неизменный приоритет. Это особенно актуально в нынешней ситуации. Сегодня мы мобилизовали для решения этой задачи все ресурсы. И продолжаем прилагать максимум усилий для того, чтобы и в дальнейшем повышать качество и эффективность этой работы.Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»
Познакомил глава энергокомпаний представителей профсоюзов и с деятельностью волонтёрских движений филиалов. Сегодня они находятся на передовой – и руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оказывает им всю необходимую поддержку. В каждом филиале созданы официальные волонтёрские штабы, которые будут оказывают помощь не только сотрудникам «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» и ветеранам, но и всем жителям регионов присутствия компании, которые в этом нуждаются. Они будут интегрированы в систему региональных волонтерских штабов в рамках общероссийской акции #МыВместе.