Игорь Маковский: забота о жизни и здоровье наших работников – наш главный приоритет!

Игорь Маковский подчеркнул, что уже на начальном этапе введения ограничительных мер руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сделало всё необходимое для защиты своих работников. Благодаря реализации мероприятий цифровой трансформации, все внешние бизнес-процессы были оперативно переведены в дистанционный формат. 14,9 тысяч из 53,7 тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» переведены на удалённый режим работы с сохранением условий оплаты труда. Компании исполняют перед ними все обязанности работодателя в рамках трудового договора. Работникам предоставлена возможность оперативной обратной связи с руководством «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по всем актуальным вопросам через функционирующую на базе Контакт-центра горячую линию, а также с помощью специально открытых каналов коммуникации в социальных сетях и меcсенджерах. Для них и их семей разработаны специальные проекты по сохранению социальной активности.