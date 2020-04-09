ФСС: жителям Татарстана доступна доставка на дом реабилитационных средств

В Татарстане фонд социального страхования (ФСС) обеспечивает доставку на дом средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Услуга будет действовать весь период самоизоляции. Подать заявку на доставку можно как в онлайн, так и в офлайн-режиме.

Льготные категории граждан, которые нуждаются в средствах реабилитации или протезно-ортопедических изделиях, могут зайти на портал госуслуг или на сайт ФСС и подать там заявку на доставку. Об этом пишет inkazan.ru. Также можно заказать доставку, используя оффлайн-способ: необходимо написать от руки заявление, приложить копии всех необходимых документов и отправить почтой на адрес ФСС в Татарстане. Теперь льготные категории граждан, живущие в Татарстане, могут получить от Фонда социального страхования технические средства реабилитации, например кресла-коляски, а также подгузники и пеленки. Все это доставляется на дом. Несмотря на распространение коронавируса, поставщики будут обеспечивать доставку на дом средств реабилитации, подчеркнули в ФСС.