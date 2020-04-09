ФСС: жителям Татарстана доступна доставка на дом реабилитационных средств

Posted 9 апреля 2020, 11:29
Published 9 апреля 2020, 11:29
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
Льготные категории граждан, которые нуждаются в средствах реабилитации или протезно-ортопедических изделиях, могут зайти на портал госуслуг или на сайт ФСС и подать там заявку на доставку. Об этом пишет inkazan.ru.
Также можно заказать доставку, используя оффлайн-способ: необходимо написать от руки заявление, приложить копии всех необходимых документов и отправить почтой на адрес ФСС в Татарстане.
Теперь льготные категории граждан, живущие в Татарстане, могут получить от Фонда социального страхования технические средства реабилитации, например кресла-коляски, а также подгузники и пеленки. Все это доставляется на дом.
Несмотря на распространение коронавируса, поставщики будут обеспечивать доставку на дом средств реабилитации, подчеркнули в ФСС.