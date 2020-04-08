Белгородцам запретили обедать на рабочем месте

Количество работников придётся сократить до минимума, разместить их на разных этажах или кабинетах, следить за соблюдением дистанции между ними и организовать работу в несколько смен. При этом сотрудники из разных смен не должны пересекаться. На проходных будут измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ – отправлять домой.