Белгородцам запретили обедать на рабочем месте

Постановление, которое затрагивает руководителей предприятий и организаций, подписала главный санитарный врач по Белгородской области Елена Оглезнева. Документ устанавливает порядок работы в текущих условиях, в том числе вводит запрет на приём пищи на рабочих местах.
Обедать сотрудникам организаций необходимо в специально отведённой для этого комнате, оборудованной раковиной «с подводкой холодной и горячей воды». После каждого приёма пищи в помещении следует проводить уборку с дезинфицирующими средствами.
При наличии столовой её график работы нужно увеличить и установить время посещения сотрудниками. Использовать рекомендуется одноразовую посуду, а посуду многократного применения обрабатывать при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут с применением дезинфицирующих средств.
К слову, обработку полов, поверхностей и оборудования моющими дезинфицирующими средствами придётся делать один раз в два часа, воздух по возможности обеззараживать бактерицидными облучателями и проветривать помещение каждые два часа. Для обработки рук работники должны использовать антисептики на основе этилового спирта или «парфюмерно-косметическую продукцию с заявленным дезинфицирующим эффектом».
Количество работников придётся сократить до минимума, разместить их на разных этажах или кабинетах, следить за соблюдением дистанции между ними и организовать работу в несколько смен. При этом сотрудники из разных смен не должны пересекаться. На проходных будут измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ – отправлять домой.
Документ рекомендует руководителям организаций осуществлять развозку сотрудников, чтобы исключить использование ими общественного транспорта. Любые корпоративные мероприятия временно отменяются.