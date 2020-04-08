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Белгородцам запретили обедать на рабочем месте

8 апреля 2020, 06:48
Фото: ИА "Бел.Ру"
Мера должна помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Постановление, которое затрагивает руководителей предприятий и организаций, подписала главный санитарный врач по Белгородской области Елена Оглезнева. Документ устанавливает порядок работы в текущих условиях, в том числе вводит запрет на приём пищи на рабочих местах.

Обедать сотрудникам организаций необходимо в специально отведённой для этого комнате, оборудованной раковиной «с подводкой холодной и горячей воды». После каждого приёма пищи в помещении следует проводить уборку с дезинфицирующими средствами.

При наличии столовой её график работы нужно увеличить и установить время посещения сотрудниками. Использовать рекомендуется одноразовую посуду, а посуду многократного применения обрабатывать при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут с применением дезинфицирующих средств.

К слову, обработку полов, поверхностей и оборудования моющими дезинфицирующими средствами придётся делать один раз в два часа, воздух по возможности обеззараживать бактерицидными облучателями и проветривать помещение каждые два часа. Для обработки рук работники должны использовать антисептики на основе этилового спирта или «парфюмерно-косметическую продукцию с заявленным дезинфицирующим эффектом».

Количество работников придётся сократить до минимума, разместить их на разных этажах или кабинетах, следить за соблюдением дистанции между ними и организовать работу в несколько смен. При этом сотрудники из разных смен не должны пересекаться. На проходных будут измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ – отправлять домой.

Документ рекомендует руководителям организаций осуществлять развозку сотрудников, чтобы исключить использование ими общественного транспорта. Любые корпоративные мероприятия временно отменяются.

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