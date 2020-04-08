Аварийные бригады «Газпром газораспределение Белгород» работают круглосуточно

Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Белгород» работает круглосуточно. Для экстренного реагирования задействована 31 бригада. В среднем в сутки выполняется 80 заявок. Специалисты оперативно устраняют возникшие утечки, выполняют необходимые регламентные мероприятия, оказывают помощь в ремонте газоиспользующего оборудования.
Выезд по аварийным заявкам во время объявленного, в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе, режима повышенной опасности будет происходить непрерывно. Аварийная служба продолжает работать круглосуточно и выезжать на все заявки.Сергей Власов, заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»
Сотрудники региональной газораспределительной организации также призывают белгородцев, продолжающих оставаться в дни карантина дома, обратить особое внимание на соблюдение основных правил использования бытового газа.
Во избежание возникновения несчастных случаев строго запрещается пользоваться неисправным или повреждённым газовым оборудованием, нарушать правила его эксплуатации, использовать газовые приборы не по назначению. Также запрещается самостоятельно перемещать, обследовать и ремонтировать бытовое газовое оборудование и оставлять включённые газовые приборы без присмотра.
ВНИМАНИЕ! Во время работы газоиспользующего оборудования окна (форточки) должны находиться в режиме проветривания.
При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно закрыть все краны, по возможности проветрить помещение, открыв форточки, окна и двери. Обязательно покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу АО «Газпром газораспределение Белгород» – 04 или 104 (с мобильного) или по номеру Единой службы спасения – 112. Ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь и электроприборы.