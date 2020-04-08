Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аварийные бригады «Газпром газораспределение Белгород» работают круглосуточно

8 апреля 2020, 08:48
Фото: «Газпром газораспределение Белгород»
Газовики Группы «Газпром межрегионгаз» в Белгородской области продолжают ежедневно обеспечивать надёжное и бесперебойное газоснабжение потребителей и объектов социальной инфраструктуры.

Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Белгород» работает круглосуточно. Для экстренного реагирования задействована 31 бригада. В среднем в сутки выполняется 80 заявок. Специалисты оперативно устраняют возникшие утечки, выполняют необходимые регламентные мероприятия, оказывают помощь в ремонте газоиспользующего оборудования.

Выезд по аварийным заявкам во время объявленного, в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе, режима повышенной опасности будет происходить непрерывно. Аварийная служба продолжает работать круглосуточно и выезжать на все заявки.Сергей Власов, заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»

Сотрудники региональной газораспределительной организации также призывают белгородцев, продолжающих оставаться в дни карантина дома, обратить особое внимание на соблюдение основных правил использования бытового газа.

Во избежание возникновения несчастных случаев строго запрещается пользоваться неисправным или повреждённым газовым оборудованием, нарушать правила его эксплуатации, использовать газовые приборы не по назначению. Также запрещается самостоятельно перемещать, обследовать и ремонтировать бытовое газовое оборудование и оставлять включённые газовые приборы без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Во время работы газоиспользующего оборудования окна (форточки) должны находиться в режиме проветривания.

При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно закрыть все краны, по возможности проветрить помещение, открыв форточки, окна и двери. Обязательно покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу АО «Газпром газораспределение Белгород» – 04 или 104 (с мобильного) или по номеру Единой службы спасения – 112. Ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь и электроприборы.

Материалы по теме
«Газпром газораспределение Белгород» обеспечил газификацию свыше 4000 объектовГазовики рекомендуют использовать онлайн-сервисыГазовики напоминают о необходимости своевременной поверки приборов учёта газа
#Новости#Аварийная бригада#Газ#Газпром газораспределение Белгород#Газоснабжение#Газовики#Газпром межрегионгаз Белгород#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59