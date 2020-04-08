Аварийные бригады «Газпром газораспределение Белгород» работают круглосуточно

При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно закрыть все краны, по возможности проветрить помещение, открыв форточки, окна и двери. Обязательно покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу АО «Газпром газораспределение Белгород» – 04 или 104 (с мобильного) или по номеру Единой службы спасения – 112. Ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь и электроприборы.