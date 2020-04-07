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В Губкине Белгородской области ушёл директор пассажирского перевозчика

7 апреля 2020, 08:52
Фото: pixabay.com
В МКУ «Губкин ПАС» сменился руководитель.

Новые назначения прошли на предприятии, которое занимается пассажирскими перевозками в Губкине. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», с 3 апреля исполняющим обязанности директора компании стал Леонид Розбицкий. Он сменил на посту Александра Черных.

Справка. МКУ «Губкинский пассажирский автосервис» зарегистрировано 3 октября 2010 года. Основной вид деятельности – регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий. Организация занимается автобусными пассажирскими перевозками на городских и пригородных муниципальных маршрутах. Уставный капитал – 107 800 рублей.

На сайте администрации Губкинского городского округа сообщается, что в связи в действием на территории Белгородской области режима повышенной готовности с 28 марта и до конца апреля в округе сократилось число автобусных рейсов, а пригородные муниципальные маршруты объединили.

МКУ «Губкин ПАС» будет регулярно вносить изменения в расписание движения автобусов по городским и пригородным маршрутам. Пассажиров просят заранее уточнять расписание по телефону 8 (47241) 7-08-66.

Напомним, с 15 февраля проезд в городском общественном транспорте Губкина стоит 22 рубля при оплате наличными. При безналичной оплате – 19,80 рублей за одну поездку. Столько же стоит и провоз одного места багажа. За один километр проезда на пригородных маршрутах жители Губкинского горокруга платят 2,39 рубля при оплате наличными или 2,15 рубля, если оплата будет по карте.

В Губкине Белгородской области повысят стоимость проезда
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