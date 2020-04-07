В Губкине Белгородской области ушёл директор пассажирского перевозчика

Напомним, с 15 февраля проезд в городском общественном транспорте Губкина стоит 22 рубля при оплате наличными. При безналичной оплате – 19,80 рублей за одну поездку. Столько же стоит и провоз одного места багажа. За один километр проезда на пригородных маршрутах жители Губкинского горокруга платят 2,39 рубля при оплате наличными или 2,15 рубля, если оплата будет по карте.