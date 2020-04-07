Одноклассники проведут марафон караоке для пользователей на самоизоляции

Ранее Одноклассники запустили ряд проектов для развлечения пользователей в режиме самоизоляции. Так, в соцсети появилась афиша онлайн-событий «Дома – это ОК!»: виртуальных экскурсий по музеям, трансляций театральных постановок, концертов музыкальных исполнителей и групп. В частности, в приложении для прямых трансляций OK Live прошли онлайн-концерты популярных музыкантов: Нюши, Мити Фомина, Юлианны Карауловой, Натальи Подольской и многих других других.