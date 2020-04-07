Людмила Крылова: Врачи не могут выдавать больничный авансом

Обязательная выдача больничного листа чётко прописана. Его выдают тем, кто прибыл из зон, прописанных в постановлении. Далее всё идёт по клиническим показаниям. Если доктор видит, что есть расстройство здоровья, то даёт, если нет — не даёт просто так, в угоду работодателю. Мы не можем выдавать больничный лист авансом на момент, когда нет клинических проявлений. Просто с мыслью: «А вдруг он кого-то заразит?». Людмила Крылова