Людмила Крылова: Врачи не могут выдавать больничный авансом

Первый замначальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова прокомментировала жалобу белгородца на то, что ему с температурой 37,3 отказали в выдаче больничного листа.
Обязательная выдача больничного листа чётко прописана. Его выдают тем, кто прибыл из зон, прописанных в постановлении. Далее всё идёт по клиническим показаниям. Если доктор видит, что есть расстройство здоровья, то даёт, если нет — не даёт просто так, в угоду работодателю. Мы не можем выдавать больничный лист авансом на момент, когда нет клинических проявлений. Просто с мыслью: «А вдруг он кого-то заразит?». Людмила Крылова
Крылова пояснила, что в таких случаях нужен индивидуальный подход. Департамент провёл работу с врачами, где совместно подробно обсудили, что в данной ситуации — особой нервозности населения — всё должно работать на пользу человека.
Если кто-то сталкивается с ситуацией, в которой работодатель выгоняет с работы из-за температуры, а в больнице не дают больничный, стоит об этом сообщать. В таких случаях будут разбираться отдельно сотрудники депздрава. «Однако надо понимать, что выдавать больничные листы всем, кто думает, что он заболел, не могут. Потому что это ответственность государственного уровня», — сообщила замначальника депздрава.