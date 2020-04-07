Белгородский госуниверситет готов к приёму абитуриентов в дистанционном формате

Приём документов абитуриентов в этом году стартует 1 июня по заочной форме обучения – в бакалавриат и специалитет, а также на направления подготовки магистратуры и аспирантуры и 20 июня по очной форме обучения – в бакалавриат, специалитет и на направления подготовки среднего профессионального образования в колледжи НИУ «БелГУ».