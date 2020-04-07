Белгородский госуниверситет готов к приёму абитуриентов в дистанционном формате

Уже несколько лет в НИУ «БелГУ» успешно реализуется приём документов в дистанционной форме. С помощью электронной услуги «Подача документов для поступления» на сайте университета все желающие могут создать личный кабинет абитуриента и подать все необходимые документы.
Приём документов абитуриентов в этом году стартует 1 июня по заочной форме обучения – в бакалавриат и специалитет, а также на направления подготовки магистратуры и аспирантуры и 20 июня по очной форме обучения – в бакалавриат, специалитет и на направления подготовки среднего профессионального образования в колледжи НИУ «БелГУ».
В личном кабинете абитуриента поступающий заполняет анкету, прикрепляет документы, удостоверяющие личность и документы об образовании (аттестат или диплом), вводит результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения. Для каждого этапа заполнения личного кабинета подготовлена подробная инструкция. После заполнения всех данных формируется электронное заявление, в котором указаны направления подготовки, выбранные абитуриентом.
Отправленное заявление проверяется приёмной комиссией НИУ «БелГУ» и при отсутствии ошибок принимается для участия в конкурсе. После этого поступающий сможет увидеть себя в списке абитуриентов, участвующих в конкурсе на сайте.
Подача документов в электронной форме существенно упрощает процесс поступления и не требует много времени. В 2019 году электронной подачей воспользовались более 3000 абитуриентов. Уточнить список необходимых для поступления документов можно на сайте НИУ «БелГУ»: http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/help/doc/.
В 2020 году НИУ «БелГУ» стал одним из 52 университетов, участвующих в проекте по созданию Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Благодаря работе сервиса поступить в университет можно будет и через портал «Госуслуги». Уже этим летом абитуриенты НИУ «БелГУ» смогут оценить возможности нового сервиса.