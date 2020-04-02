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Posted 2 апреля 2020, 17:38

Published 2 апреля 2020, 17:38

Modified 17 сентября 2022, 16:56

Updated 17 сентября 2022, 16:56

Почта России будет доставлять на дом пенсии

Почта России будет доставлять на дом пенсии

2 апреля 2020, 17:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Одна из самых важных задач «Почты России», являющейся федеральным почтовым оператором, — доставка гражданам пенсий и пособий.

Преимущественному числу россиян доставляют выплаты на дом, и только немногие традиционно идут в отделения. Однако в апреле пенсии и пособия для подобного рода категории граждан также будут доставляться на дом.

Сотрудник, выплачивая средства на дому, предоставляет гражданину отрывную квитанцию с указанием базовой и страховой пенсий, а также вспомогательного рода пособий. Пенсионерам будет предоставлена полная информация по источникам денежных средств и срокам выплат. При этом в случае отсутствия человека дома в момент доставки пенсии, можно позвонить по бесплатному номеру контактного центра «Почты России» 8-800-1-000-000, сообщив адрес и удобное время для встречи сотрудника почты. Пенсию или пособие доставят повторно, пишут «Аргументы и факты».

Вместе с тем, обратившись в контактный центр, можно вызвать почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом для того, чтобы не выходя из дома совершить оплату услуг ЖКХ, связи или подписаться на периодические издания. При этом перевод внесенной суммы происходит мгновенно, а после оплаты клиенту выдается кассовый чек. Сейчас услуга бесплатная.

В сложившейся эпидемиологической обстановке «Почта России» принимает решение взять ориентир на нужды населения, упростив получение многих услуг и снизив на них цены. Согласно имеющейся информации, примерно в два раза уменьшена стоимость доставки, упрощена процедура подключения онлайн-ритейлеров к почтовой логистике. Также отменена комиссия по платежам через мобильные почтово-кассовые терминалы почтальонов.

Отмечается, что в региональную сеть входят 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Многие услуги «Почты России» доступны на сайте или в мобильном приложении.

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