Почта России будет доставлять на дом пенсии

Сотрудник, выплачивая средства на дому, предоставляет гражданину отрывную квитанцию с указанием базовой и страховой пенсий, а также вспомогательного рода пособий. Пенсионерам будет предоставлена полная информация по источникам денежных средств и срокам выплат. При этом в случае отсутствия человека дома в момент доставки пенсии, можно позвонить по бесплатному номеру контактного центра «Почты России» 8-800-1-000-000, сообщив адрес и удобное время для встречи сотрудника почты. Пенсию или пособие доставят повторно, пишут «Аргументы и факты».