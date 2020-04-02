Граффити с призывом самоизолироваться появилось в Белгороде

В Белгороде на одной из парковок ТРЦ появилось новое граффити, которое призывает горожан остаться дома. На рисунке изображён Иосиф Бродский в медицинской маске и одна из самых известных его цитат: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».