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Граффити с призывом самоизолироваться появилось в Белгороде

2 апреля 2020, 12:52
Фото: Группа Скорая Молодёжная Помощь (основная)
В областном центре нарисовали на стене изображение Иосифа Бродского.

В Белгороде на одной из парковок ТРЦ появилось новое граффити, которое призывает горожан остаться дома. На рисунке изображён Иосиф Бродский в медицинской маске и одна из самых известных его цитат: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».

Авторами мурала являются активисты «Скорой молодёжной помощи». Видимо, таким образом они надеются привлечь внимание горожан и убедить их ответственно соблюдать карантин.

В Белгороде это не единственное граффити. Стены многоквартирных домов также украшают Гагарин, Маяковский, сцены из детских произведений и просто яркие изображения. В скором времени в областном центре появятся изображения, посвящённые 75-летию Победы.

Напомним, вчера, 1 апреля, белгородец надел маски на городские контактные скульптуры. 2 апреля мэр Белгорода сообщил о первом жителе города, который сдал положительные пробы на коронавирус. Их предстоит проверить в федеральной лаборатории.

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