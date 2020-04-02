Граффити с призывом самоизолироваться появилось в Белгороде

В Белгороде на одной из парковок ТРЦ появилось новое граффити, которое призывает горожан остаться дома. На рисунке изображён Иосиф Бродский в медицинской маске и одна из самых известных его цитат: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Авторами мурала являются активисты «Скорой молодёжной помощи». Видимо, таким образом они надеются привлечь внимание горожан и убедить их ответственно соблюдать карантин.
В Белгороде это не единственное граффити. Стены многоквартирных домов также украшают Гагарин, Маяковский, сцены из детских произведений и просто яркие изображения. В скором времени в областном центре появятся изображения, посвящённые 75-летию Победы.
Напомним, вчера, 1 апреля, белгородец надел маски на городские контактные скульптуры. 2 апреля мэр Белгорода сообщил о первом жителе города, который сдал положительные пробы на коронавирус. Их предстоит проверить в федеральной лаборатории.