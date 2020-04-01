«ЕР» подготовила пакет законов в поддержку граждан РФ в условиях пандемии

Posted 1 апреля 2020, 14:33
Published 1 апреля 2020, 14:33
Modified 17 сентября 2022, 16:56
Updated 17 сентября 2022, 16:56
Как сообщает сайт партии «Единой России», нижняя палата парламента 31 марта приняла «антивирусный пакет» законов, которые предполагают меры по оказанию помощи россиянам и в частности представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса и связанных с ним ограничений. Также депутаты проголосовали за законопроект, разрешающий дистанционно продавать медикаменты.
Законодательные инициативы разрабатывались по поручению президента России Владимира Путина, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Об этом пишет kursdela.biz.
Пакет законопроектов, который был принят Госдумой, разрабатывался при активном участии парламентариев фракции «Единой России». Новые меры призваны смягчить последствия пандемии коронавируса для граждан и экономики страны. В настоящее время россияне находятся в непростой ситуации и как никогда нуждаются в поддержке. «Антивирусный пакет» законов предполагает принятие мер по защите здоровья и социального благополучия людей. Федеральные власти поддержат региональные бюджеты, от которых зависит уровень жизни людей в субъектах РФ. Также помощь получат миллионы представителей малого и среднего бизнеса, отметил Турчак.
Все депутаты фракции «Единой России» проголосовали за принятие закона, по которому выплата по больничному листу не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Кроме того, до 1 октября были продлены ежемесячные выплаты на детей.
Малый и средний бизнес понес значительные убытки из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому Госдума приняла меры по поддержке предпринимательства. Было принято решение в два раза (до 15%) сократить размер страховых взносов, которые взимаются с сотрудников бизнеса в пользу социальных фондов. Пока эта норма будет временной, но в следующем году она станет постоянной.
Правительство получило дополнительные полномочия в налоговой сфере, чтобы предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
В четверг, 26 марта, Владимир Путин подписал законопроект, ранее внесенный в Госдуму партией «Единая Россия», который разрешает замораживать цены на медикаменты в условиях ЧС или при угрозе эпидемии. Инициатива партийного проекта «Единая страна - доступная среда» о дистанционном проведении медико-социальной экспертизы в условиях пандемии была поддержана Министерством труда и соцзащиты РФ.
Член Комитета Госдумы по образованию и науке, координатор партийного проекта «Новая школа», исполняющая полномочия секретаря Чувашского регионального отделения партии Алена Аршинова высказалась по поводу «антивирусного пакета» законов.
Депутат заявила, что принятые законопроекты помогут эффективнее бороться с коронавирусом. Меры, заложенные в «антивирусном пакете», сделают более дисциплинированными несознательных граждан, которые не следуют рекомендациям врачей и подвергают опасности себя и членов своей семьи, отметила Аршинова.
«Принятый «антивирусный» пакет законов, предусматривающий наряду с прочим усиление ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавирусной инфекции, повысит степень защищенности граждан, будет способствовать повышению правосознания и дисциплины. Это особенно актуально для отдельных несознательных граждан, которые, не соблюдая жизненно важные предписания органов власти, подвергают опасности не только себя, но и других людей, включая членов своей семьи, соседей или тех, кто по долгу службы продолжает свою работу. Для меня, как координатора партпроекта «Новая школа», очень важно в столь непростое время защитить обучающихся, их родителей, педагогов», – заявила Аршинова.
Так как школьники начали обучаться в онлайн-режиме, вся ответственность за их здоровье и воспитание легла на плечи родителей, которые теперь должны следить, чтобы дети соблюдали все меры безопасности, и рассказывать им, почему не стоит выходить на улицу.
Большинство россиян выполняют предписания властей, однако есть исключения: иногда родители не объясняют детям, почему нужно находиться в самоизоляции и соблюдать меры безопасности, потому что сами игнорируют все рекомендации, отметила Аршинова.
В принятый Госдумой «антивирусный пакет» законопроектов входят меры по ужесточению наказания за нарушение карантина, за публикацию фейковых новостей.