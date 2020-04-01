«ЕР» подготовила пакет законов в поддержку граждан РФ в условиях пандемии

«Принятый «антивирусный» пакет законов, предусматривающий наряду с прочим усиление ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавирусной инфекции, повысит степень защищенности граждан, будет способствовать повышению правосознания и дисциплины. Это особенно актуально для отдельных несознательных граждан, которые, не соблюдая жизненно важные предписания органов власти, подвергают опасности не только себя, но и других людей, включая членов своей семьи, соседей или тех, кто по долгу службы продолжает свою работу. Для меня, как координатора партпроекта «Новая школа», очень важно в столь непростое время защитить обучающихся, их родителей, педагогов», – заявила Аршинова.