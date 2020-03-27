Почта России активно развивает дистанционные услуги

Как передает inkazan.ru, россияне смогут оформить доставку на дом любого предоплаченного почтового отправления и заплатить за это намного меньше средств. Например, доставка мелких пакетов и всех видов посылок весом до 31 килограмма, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежом, обойдется в два раза дешевле, а именно в сто рублей. Этот вид доставки можно заказать посредством приложения Почты России на смартфоне или на портале компании в Сети.