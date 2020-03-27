Почта России активно развивает дистанционные услуги

Как передает inkazan.ru, россияне смогут оформить доставку на дом любого предоплаченного почтового отправления и заплатить за это намного меньше средств. Например, доставка мелких пакетов и всех видов посылок весом до 31 килограмма, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежом, обойдется в два раза дешевле, а именно в сто рублей. Этот вид доставки можно заказать посредством приложения Почты России на смартфоне или на портале компании в Сети.
Помимо этого, предприятие предоставило возможность вызова курьера, который поможет оформить EMS-отправление. Для этого нужно зайти на портал Почты России или в их мобильное приложение, заполнить всю требуемую личную информацию, а также дату и время вызова курьера.
Также клиенты смогут платить за жилищно-коммунальные услуги и связь, переводить денежные средства с доставкой до двери квартиры, отправлять и получать заказные письма через интернет-ресурс Почты России. Эти меры позволят сохранить доступность услуг организации в трудные времена, когда нахождение в общественных местах рекомендовали свести к минимуму.
Отмечается, что Почта России пускает все усилия для того, чтобы ее сотрудники и клиенты находились в безопасности. С этой целью почти в каждом отделении у работников измеряют температуру тела, проводят влажную уборку и проветривание помещений и дезинфекцию всех поверхностей.