Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почта России активно развивает дистанционные услуги

27 марта 2020, 15:18
Фото: flickr.com
Почта России широко внедряет услуги курьерской доставки и работает над повышением их доступности. Представители компании рассказали клиентам о своих цифровых сервисах, которые позволят не выходить из дома во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Как передает inkazan.ru, россияне смогут оформить доставку на дом любого предоплаченного почтового отправления и заплатить за это намного меньше средств. Например, доставка мелких пакетов и всех видов посылок весом до 31 килограмма, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежом, обойдется в два раза дешевле, а именно в сто рублей. Этот вид доставки можно заказать посредством приложения Почты России на смартфоне или на портале компании в Сети.

Помимо этого, предприятие предоставило возможность вызова курьера, который поможет оформить EMS-отправление. Для этого нужно зайти на портал Почты России или в их мобильное приложение, заполнить всю требуемую личную информацию, а также дату и время вызова курьера.

Также клиенты смогут платить за жилищно-коммунальные услуги и связь, переводить денежные средства с доставкой до двери квартиры, отправлять и получать заказные письма через интернет-ресурс Почты России. Эти меры позволят сохранить доступность услуг организации в трудные времена, когда нахождение в общественных местах рекомендовали свести к минимуму.

Отмечается, что Почта России пускает все усилия для того, чтобы ее сотрудники и клиенты находились в безопасности. С этой целью почти в каждом отделении у работников измеряют температуру тела, проводят влажную уборку и проветривание помещений и дезинфекцию всех поверхностей.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18