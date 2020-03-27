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Не все торгово-развлекательные центры в Белгороде приостановят работу

27 марта 2020, 14:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
При этом один развлекательный комплекс уже объявил о приостановлении работы.

На странице ТРК «МегаГринн» во «ВКонтакте» разместили объявление о закрытии магазинов. Работать в штатном режиме не прекратит лишь гипермаркет «Линия». О возобновлении работы в ТРК в группе обещали сообщить дополнительно.

В торговом центре «Рио» ничего не изменилось. В официальной группе ТРЦ указали, что центр работает, как и прежде, с 10:00 до 22:00. На время приостановят только сеансы в кинотеатре «Синема Стар», ограничения снимут после отмены режима повышенной готовности.

О графике работы ТРК «Сити Молл Белгородский» в условиях действия постановления пока не сообщается.

Напомним, что 27 марта правительство Белгородской области расширило список мест, закрытых из-за угрозы распространения коронавируса. В документе в том числе говорилось о временном приостановлении работы развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров.

Также с 28 марта по 5 апреля закрытыми будут предприятия общепита, за исключением дистанционной торговли.

Напомним, что в Белгородской области введён режим повышенной готовности. По состоянию на 27 марта заражений коронавирусом на территории региона нет. На самоизоляции находятся 2180 белгородцев.

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