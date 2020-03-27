Не все торгово-развлекательные центры в Белгороде приостановят работу

В торговом центре «Рио» ничего не изменилось. В официальной группе ТРЦ указали, что центр работает, как и прежде, с 10:00 до 22:00. На время приостановят только сеансы в кинотеатре «Синема Стар», ограничения снимут после отмены режима повышенной готовности.