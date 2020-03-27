Горячая линия для предпринимателей по ситуации с коронавирусом заработала в ТПП

Коронавирус подкосил не только обычных граждан, но и нанёс большие убытки бизнесу. По прогнозу издания Bloomberg, COVID-19 может нанести ущерб мировой экономике на сумму почти в 3 трлн долларов.
Чтобы поддержать отечественных предпринимателей, Торгово-промышленная палата открыла горячую линию. С момента запуска специалисты ведомства уже ответили на 621 звонок.
В программе «Бизнес-новость» на телеканале РБК вице-президент ТПП Вадим Чубаров рассказал, что изначально линию запустили только по вопросам выдачи свидетельств о форс-мажоре. Однако предприниматели спрашивают не только об этом – они делятся финансовыми сложностями, интересуются текущей обстановкой.
Принимающие звонки люди объясняют, какая ситуация является форс-мажором, а какая – нет. Например, соответствующее свидетельство после консультации выдали российской компании, сотрудничавшей с организацией из Китая. Она не могла вывезти продукцию через закрытые по распоряжению правительства переходы. Этот пример Чубаров назвал типичным обстоятельством форс-мажора.
Получившие такие свидетельства компании могут на «период действия непреодолимой силы» уйти от ответственности: исключаются штрафные санкции, убытки, которые они должны выплатить другой стороне за несвоевременное выполнение контракта и т. д.
По словам Чубарова, действующей в период форс-мажора системе нормативных актов изменения пока не нужны. Последние новшества внесли в 2015 году по результатам кризисов 2008 г. и 2014 г. На этот же документ продолжат ориентироваться и региональные Палаты при выдаче свидетельств по внутренним контрактам.
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