Горячая линия для предпринимателей по ситуации с коронавирусом заработала в ТПП

По словам Чубарова, действующей в период форс-мажора системе нормативных актов изменения пока не нужны. Последние новшества внесли в 2015 году по результатам кризисов 2008 г. и 2014 г. На этот же документ продолжат ориентироваться и региональные Палаты при выдаче свидетельств по внутренним контрактам.