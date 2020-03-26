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Posted 26 марта 2020,, 12:49

Published 26 марта 2020,, 12:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Верблюду Чирчику и ослихе Миле не хватает денег на отъезд из Белгородской области

26 марта 2020, 12:49
В Прохоровском районе прямо у жилых домов в 400 метрах от администрации «отдыхают от гастролей» животные ставропольского цирка шапито.

Белгородские зоозащитники, журналисты и председатель белгородского отделения «Справедливой России» Сергей Бочарников 26 марта отправились в Прохоровский район, чтобы проверить информацию о брошенных в считанных метрах от жилых домов животных ставропольского цирка шапито.

В центре посёлка уже не первый месяц обитают 20-летний верблюд по имени Чирчик и 16-летняя ослиха Мила. Они гастролировали в районе со ставропольским цирком шапито под названием «Шёлковый путь».

За животными присматривают двое мужчин. Один представился Равшаном и рассказал, что это его звери. На вопросы о том, почему они там находятся, ответы расплывчатые – то из-за ситуации с коронавирусом не могут уехать, то просто нет на это денег.

По словам мужчин, запасы еды для животных при этом есть. Иногда получается подзаработать прогулками на верблюде для местных жителей. Людей животные не особо беспокоят, только были жалобы на неприятный запах.

Из документов нашлись только справки о прививках – Чирчику последнюю делали летом 2019 года.

Что интересно, ни в администрации Прохоровки, ни в администрации района не смогли ничего рассказать о том, что за «договор» они подписывали с владельцами животных, хотя те утверждают, что деньги чиновникам платили.

Подробности можно посмотреть в нашей трансляции с места.

Отметим, что эта история не первая такая с цирком «Шёлковый путь». Например, о брошенном верблюде Васе в декабре 2017 года писали СМИ Иваново.

Мы будем следить за развитием ситуации.

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