В России предложили отказаться от приёма и выдачи наличных денег в банкоматах

Не отстают по мерам борьбы с COVID-19 и в других странах. Так, в Турции разработали модуль для очистки купюр в банкоматах от всех бактерий и вирусов. А в Китае планируют избавиться от всех наличных денег, собранных в наиболее пострадавших от коронавируса регионах.