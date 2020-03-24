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В России предложили отказаться от приёма и выдачи наличных денег в банкоматах

24 марта 2020, 14:52
Фото: ИА «Бел.Ру»
Также Центробанк рекомендовал дезинфицировать такие устройства из-за угрозы коронавируса.

К борьбе с COVID-19 подключился среди прочих и Банк России. На наличных деньгах остаётся много бактерий и вирусов, поэтому в финансовом ведомстве предложили прекратить выдачу налички в банкоматах замкнутого цикла, сообщают «Новые известия».

Кроме этого рекомендовано дезинфицировать устройства для выдачи денег, банкоматы, терминалы. Причём неважно, располагаются они в банках или за его пределами.

Работники финучреждений при работе с клиентами должны агитировать их за выбор именно безналичной формы оплаты товаров и услуг. Отметим, что «заразность» денег в качестве аргумента для перевода белгородцев на безналичную оплату проезда приводили и в Единой транспортной компании.

Не отстают по мерам борьбы с COVID-19 и в других странах. Так, в Турции разработали модуль для очистки купюр в банкоматах от всех бактерий и вирусов. А в Китае планируют избавиться от всех наличных денег, собранных в наиболее пострадавших от коронавируса регионах.

По прогнозам Минздрава, динамичность COVID-19 должна упасть в апреле-мае. По состоянию на 24 марта в России выявлено 495 случаев заболевания. За сутки зарегистрировали 57 новых пациентов. 22 человека выздоровели.

Больше всего заболевших – в Москве (290), Московской области (35), Санкт-Петербурге (21), Свердловской (13) и Самарской (10) областях. В остальных регионах число заражённых не превышает десяти.

Отследить распространение коронавируса в России можно на интерактивной карте.

Карта распространения коронавируса в России
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Все публикации по теме заболевания собраны в соответствующем сюжете.

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#Новости#Коронавирус#Дезинфекция#Банкомат#Центробанк#Наличные деньги#Общество
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