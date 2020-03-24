В России предложили отказаться от приёма и выдачи наличных денег в банкоматах

К борьбе с COVID-19 подключился среди прочих и Банк России. На наличных деньгах остаётся много бактерий и вирусов, поэтому в финансовом ведомстве предложили прекратить выдачу налички в банкоматах замкнутого цикла, сообщают «Новые известия».
Кроме этого рекомендовано дезинфицировать устройства для выдачи денег, банкоматы, терминалы. Причём неважно, располагаются они в банках или за его пределами.
Работники финучреждений при работе с клиентами должны агитировать их за выбор именно безналичной формы оплаты товаров и услуг. Отметим, что «заразность» денег в качестве аргумента для перевода белгородцев на безналичную оплату проезда приводили и в Единой транспортной компании.
Не отстают по мерам борьбы с COVID-19 и в других странах. Так, в Турции разработали модуль для очистки купюр в банкоматах от всех бактерий и вирусов. А в Китае планируют избавиться от всех наличных денег, собранных в наиболее пострадавших от коронавируса регионах.
По прогнозам Минздрава, динамичность COVID-19 должна упасть в апреле-мае. По состоянию на 24 марта в России выявлено 495 случаев заболевания. За сутки зарегистрировали 57 новых пациентов. 22 человека выздоровели.
Больше всего заболевших – в Москве (290), Московской области (35), Санкт-Петербурге (21), Свердловской (13) и Самарской (10) областях. В остальных регионах число заражённых не превышает десяти.
Отследить распространение коронавируса в России можно на интерактивной карте.