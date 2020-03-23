Mail.ru Group инвестирует в кампанию о важности пребывания дома для борьбы с вирусом

Posted 23 марта 2020,, 10:46
Published 23 марта 2020,, 10:46
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В рамках инициативы площадки выделяют ресурсы на общую сумму, эквивалентную 200 млн рублей.
В ходе кампании все 60 млн российских геймеров получат доступ к специальным ежедневным бонусам и наградам сразу в десятках игр на платформах Mail.ru Group. Помимо внутриигровых наград площадки подарят участникам акции #ИграемДома 600 смартфонов iPhone 11. Бесплатную доставку устройств победителям обеспечит AliExpress Россия. Призовой фонд будет распределён между тремя платформами, при этом игроки смогут самостоятельно выбрать наиболее интересный для них проект. Число игр-участников постоянно растёт и будет обновляться.
Разработчики игр, участвующих в кампании, получат бесплатное продвижение с многомиллионным охватом на аудиторию социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте, а также через маркетинговые каналы MY.GAMES. Благодаря этому миллионы жителей России не только ещё раз получат напоминание о важности мер профилактики коронавируса, но и смогут приятно провести время дома за любимыми играми, получая подарки в знак признательности и поддержки их решения о самоизоляции.
Узнать больше о подарках в рамках кампании #ИграемДома можно на специальных страницах MY.GAMES, ВКонтакте и Одноклассниках.
Владимир Никольский, операционный директор Mail.ru Group:
«Каждый из нас может оказать посильную помощь в борьбе с распространением COVID-19, оставаясь дома и избегая ненужных контактов. С этим призывом сегодня выходят не только официальные организации, но и сами работники медицинских учреждений, принимающие на себя основной удар. Мы понимаем, что справиться с постоянным пребыванием в четырёх стенах гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оно может стать для людей дополнительным источником стресса и психологического дискомфорта в этой и без того непростой ситуации. Мы хотим оказать поддержку всему сообществу в эти дни, поблагодарить за решительность и немного скрасить пребывание людей в условиях карантина. Мы призываем все компании, издающие игры в России, присоединиться к нашей инициативе». Кампанию уже поддержал стратегический партнёр Mail.ru Group — Федерация компьютерного спорта России. Для всех поклонников киберспорта организована серия бесплатных соревнований по популярным дисциплинам с общим призовым фондом более двух миллионов рублей. Ежедневные онлайн-турниры #ИграемДома начнутся 28 марта, при этом расписание матчей составлено таким образом, чтобы не мешать удалённой работе или дистанционному обучению.