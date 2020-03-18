В Белгородской области 19 человек за день отправили на самоизоляцию

Об этом сообщили на брифинге по теме обстановки с коронавирусом в регионе. В Белгородской области за день на режим самоизоляции перевели 19 граждан. Все они недавно побывали за границей.
В общей сложности на домашнем режиме остаются 70 белгородцев.
Напомним, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора поделились рекомендациями по соблюдению правил самоизоляции. Таким гражданам запрещается покидать квартиру и общаться с кем-либо, даже с членами семьи. При нарушении требований белгородцев могут поместить в изолятор.
Жителям региона на самоизоляции оформят оплачиваемые больничные. За соблюдением режима проследят участковые инспекторы.
Всех вернувшихся из-за рубежа граждан возьмут под тотальный контроль. С 17 марта списки с именами белгородцев, пересекающих границу, передадут в МВД, а после – в Роспотребнадзор.
Случаев заболевания на территории Белгородской области не зарегистрировано. Коронавирус диагностировали лишь у 26-летней уроженки региона, которая недавно побывала в Италии. На плохое самочувствие она пожаловалась, вернувшись из Белгорода в Москву.
18 марта девушку выписали из больницы в Коммунарке. Контактировавшие с ней родственники и знакомые – 14 человек – сдали все анализы на COVID-19, заболевание у них не подтвердили. Они провели на карантине две недели, сегодня белгородцев выписывают.