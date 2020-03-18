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В Белгородской области 19 человек за день отправили на самоизоляцию

18 марта 2020, 10:47
Фото: ИА «Бел.Ру»
Все жители региона недавно прибыли из-за границы.

Об этом сообщили на брифинге по теме обстановки с коронавирусом в регионе. В Белгородской области за день на режим самоизоляции перевели 19 граждан. Все они недавно побывали за границей.

В общей сложности на домашнем режиме остаются 70 белгородцев.

Напомним, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора поделились рекомендациями по соблюдению правил самоизоляции. Таким гражданам запрещается покидать квартиру и общаться с кем-либо, даже с членами семьи. При нарушении требований белгородцев могут поместить в изолятор.

Жителям региона на самоизоляции оформят оплачиваемые больничные. За соблюдением режима проследят участковые инспекторы.

Всех вернувшихся из-за рубежа граждан возьмут под тотальный контроль. С 17 марта списки с именами белгородцев, пересекающих границу, передадут в МВД, а после – в Роспотребнадзор.

Случаев заболевания на территории Белгородской области не зарегистрировано. Коронавирус диагностировали лишь у 26-летней уроженки региона, которая недавно побывала в Италии. На плохое самочувствие она пожаловалась, вернувшись из Белгорода в Москву.

18 марта девушку выписали из больницы в Коммунарке. Контактировавшие с ней родственники и знакомые – 14 человек – сдали все анализы на COVID-19, заболевание у них не подтвердили. Они провели на карантине две недели, сегодня белгородцев выписывают.

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#Новости#Коронавирус#Самоизоляция#Белгородская область#Голосование по Конституции#Общество
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