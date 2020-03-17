Вячеслав Моше Кантор: Для победы над антисемитизмом нужны глобальные усилия

Сегодня антисемитизм попросту опасен, говорит Вячеслав Кантор, и одна из его опасностей заключается в том, что он принимает самые разнообразные и многочисленные формы. За счёт этого евреи сталкиваются с ним повсюду, от работы, школ и университетов, до собственных домов и сети Интернет. При такой повсеместности проблемы её необходимо решать исключительно совместными усилиями, и именно поэтому Вячеслав Кантор придал такое большое значение тому факту, что Всемирный форум памяти холокоста принял у себя около 50 мировых лидеров, от глав государств до председателей и членов правительств, а также представителей королевских семей. В своей речи Вячеслав Кантор поблагодарил всех высокопоставленных гостей за то, что они посетили форум, и за то, что встали плечом к плечу с еврейским народом в вопросе противостояния антисемитизму. Именно тот факт, что на эту проблему обращают внимание главы государств со всего мира, уверен Кантор, более чем красноречиво говорит о том, что ни в одном современном цивилизованном обществе антисемитизм не допустим – и именно это должно стать главным посланием форума. Это, заявил Кантор, в свою очередь дарит надежду евреям со всего мира на то, что с антисемитизмом и другими формами нетерпимости и экстремизма можно и нужно бороться. А делать это необходимо через толерантность, умеренность и порядочность общества, убеждён Вячеслав Кантор.