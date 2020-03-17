Вячеслав Моше Кантор: Для победы над антисемитизмом нужны глобальные усилия

Posted 17 марта 2020,, 15:00
Published 17 марта 2020,, 15:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
За это твёрдо выступает президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, посвятивший значительную часть своей жизни не только борьбе с этим явлением, но и изучению его наравне с другими угрозами, стоящими перед миром. Да, именно миром, говорит Кантор, ведь антисемитизм в своём распространении и жестокости уже давно не является исключительно угрозой для евреев, но опасен для всех людей, наряду с проявлениями экстремизма и терроризма, к которым должен быть приравнен.
Стоит отметить, что Вячеслав Кантор в своей деятельности не ограничивается освещением проблемы, но принимает реальные усилия для того, чтобы негативная тенденция роста уровня антисемитизма была прекращена.
Самый эффективный способ борьбы с любой формой предубеждения – это прежде всего повышение осведомлённости о проблеме, а также самое широкое просвещение, убеждён Вячеслав Моше Кантор. В случае с антисемитизмом это касается не только непосредственно образования (хотя и в этом направлении сам Моше Кантор и возглавляемый им Европейский еврейский конгресс, а также множество благотворительных и социальных организаций сделали немало), но и в целом привлечения внимания как можно большего числа людей к проблеме. В начале 2019 года именно это соображение побудило Вячеслава Моше Кантора на по-настоящему беспрецедентный шаг: запустить в социальной сети «Инстаграм» полноценную глобальную кампанию по борьбе с антисемитизмом.
Кампания «Stop this story!», инициированная Вячеславом Моше Кантором, базируется на нескольких образовательных и просветительских роликах, посвящённых проблеме антисемитизма, а также его истории. Распространяясь в социальных сетях, они рассказывают их максимально широкой аудитории правду – а именно то, что антисемитизм далеко не исчез и не ушёл в историю вместе с холокостом, но продолжает своё движение по планете и в настоящее время уже достиг пугающих масштабов. Именно эту историю организаторы кампании во главе с Вячеславом Кантором и предлагают прекратить пользователям соцсетей.
Говоря о решении запустить подобный проект в «Инстаграме», Вячеслав Кантор подчеркнул, что современные социальные сети обладают таким влиянием на общественное сознание, что вполне способны в корне изменить то, как общество смотрит на то или иное явление. При этом сами соцсети, продолжил Кантор, превратились в настолько масштабные платформы, что стали самым лучшим и подходящим способом донести какое-либо сообщение до людей. При этом пользователи того же «Инстаграма» – это очень активная и быстрорастущая аудитория, уверен Вячеслав Кантор, которая становится всё более важной с каждым годом. Что касается самого факта информирования людей о проблеме антисемитизма, то Вячеслав Кантор считает это первым и, пожалуй, самым важным шагом на пути к борьбе с этим явлением.
Необходимо отметить и то, что кампанию в соцсетях Вячеслав Кантор и его единомышленники запустили в преддверии очень важного события – а именно Пятого Всемирного форума памяти холокоста, который прошёл в год 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и был специально посвящён именно проблеме растущего антисемитизма.
Всемирный форум памяти холокоста, прошедший в конце января в Иерусалиме – это уже пятое подобное мероприятие, организованное Вячеславом Моше Кантором. Сам Кантор специально для проведения международных форумов такого формата в 2005 году основал одноимённый фонд, где на сегодняшний день является президентом. Что особенно значимо, не раз подчёркивал Кантор, так это тот факт, что Всемирный форум памяти холокоста – это площадка, где встречаются мировые лидеры, главы правительств и лидеры общественного мнения со всего мира, а значит, появляется возможность для совместного выступления и поиска решений проблемы.
«Помнить о холокосте, бороться с антисемитизмом» – под таким названием прошёл последний на сегодняшний день форум, и это название было выбрано Кантором не случайно. Как он сам пояснил в своей речи перед собравшимися, антисемитизм сегодня стал настолько распространён и очевиден, что он оказывает влияние на жизнь простых евреев и еврейских общин не только по всей Европе, но и по всему миру. Вячеслав Кантор даже привёл данные опросов и исследований, которые гласят, что около 80 % евреев – подавляющее большинство – не только чувствуют на себе влияние антисемитизма, но и всерьёз опасаются за собственную безопасность в Европе. Это приводит к тому, что около 40 % всерьёз рассматривают возможность эмиграции из Европы. Более того, как подчеркнул Вячеслав Кантор, именно антисемитизм становится причиной того, что ежегодно из Европы эмигрируют 3 % живших там евреев. Если подобная тенденция сохранится и будет продолжаться с такой же скоростью, отметил Кантор, то уже к 2050 году евреев в Европе попросту не останется.
Сегодня антисемитизм попросту опасен, говорит Вячеслав Кантор, и одна из его опасностей заключается в том, что он принимает самые разнообразные и многочисленные формы. За счёт этого евреи сталкиваются с ним повсюду, от работы, школ и университетов, до собственных домов и сети Интернет. При такой повсеместности проблемы её необходимо решать исключительно совместными усилиями, и именно поэтому Вячеслав Кантор придал такое большое значение тому факту, что Всемирный форум памяти холокоста принял у себя около 50 мировых лидеров, от глав государств до председателей и членов правительств, а также представителей королевских семей. В своей речи Вячеслав Кантор поблагодарил всех высокопоставленных гостей за то, что они посетили форум, и за то, что встали плечом к плечу с еврейским народом в вопросе противостояния антисемитизму. Именно тот факт, что на эту проблему обращают внимание главы государств со всего мира, уверен Кантор, более чем красноречиво говорит о том, что ни в одном современном цивилизованном обществе антисемитизм не допустим – и именно это должно стать главным посланием форума. Это, заявил Кантор, в свою очередь дарит надежду евреям со всего мира на то, что с антисемитизмом и другими формами нетерпимости и экстремизма можно и нужно бороться. А делать это необходимо через толерантность, умеренность и порядочность общества, убеждён Вячеслав Кантор.
Что же касается самого антисемитизма, то Вячеслав Моше Кантор выступил с весьма радикальным и жёстким заявлением – антисемитизм необходимо юридически приравнять к проявлениям экстремизма и терроризма и бороться с ним соответствующими правовыми мерами. Это особенно актуально, подчёркивает Кантор, на фоне того, как в отдельных странах именно радикально настроенные силы и даже открытые экстремисты приходят к власти. Самым же эффективным методом борьбы с распространением подобных нетерпимых взглядов, уверен Вячеслав Кантор, были и остаются законодательные инициативы. Именно принятие новых законов, которые пресекали бы ненависть, должно стать главным оружием в борьбе с нетерпимостью наравне с продолжающейся глубокой работой по просвещению общества, в том числе посредством усилий по сохранению памяти о холокосте. В частности, как отметил Кантор, Россия остаётся страной с одним из самых низких уровней антисемитизма: по мнению Вячеслава Кантора, это вполне может быть связано с тем, что с экстремизмом и нетерпимостью здесь борются систематически и на протяжении долгого времени.
Необходимо подчеркнуть, что Вячеслав Моше Кантор считает сохранение исторической памяти о событиях холокоста не только одной из главных целей собственной многосторонней общественной деятельности, но и одним из необходимых шагов в борьбе с нетерпимостью. Именно её утрату Моше Кантор в своих высказываниях не раз приводил как причину того распространения нетерпимости и ненависти, что мы вынуждены наблюдать в современном обществе. История холокоста прежде всего преподносит урок человечеству, говорит Кантор, и если этот урок не будет усвоен или окажется забыт, то слишком велика вероятность того, что ошибки человечества будут повторены. Неудивительно, что современные исследования и отчёты об уровне антисемитизма и его постоянном росте вызывают у Вячеслава Кантора пугающее ощущение, что это время уже может приближаться.
По мнению Кантора, урок холокоста и его истории не только в опасности непосредственно нетерпимости и антисемитизма, но и в том, насколько губительна пассивность в вопросе борьбы с ними. Не секрет, что именно равнодушие Европы к растущей бесчеловечности политики Германии в 30-е годы прошлого века привело к тому, что был начат холокост, а за ним – одна из самых кровопролитных войн в истории человечества. При этом, подчёркивает Вячеслав Кантор, это также является свидетельством того, почему антисемитизм представляет собой опасность для всех, а не только для евреев. Антисемитизм, будучи одним из самых распространённых и, увы, общественно приемлемых видов нетерпимости, словно прокладывает дорогу остальным её видам – и вот уже ненависть может распространиться на любого просто потому, что ненависть и нетерпимость сами по себе не встретили сопротивления и стали нормой.
Более молодые поколения уже начинают забывать холокост, и в подтверждение этому выступают данные опросов, которые демонстрируют: по всему миру молодые люди либо не знают о холокосте вообще, либо считают одну из страшнейших трагедий преувеличенной. Вячеслав Кантор уверен: бороться с этим можно и нужно главным образом образовательными методами, продолжать просвещение в этом вопросе, а также продвигать ценности терпимости и человеколюбия. Что касается непосредственного сохранения памяти о холокосте, то именно с этой целью более десяти лет назад Моше Кантор и инициировал проведение Всемирных форумов памяти холокоста, пятый из которых и состоялся в январе 2020 года в Иерусалиме.
Впрочем, говоря об образовании и просвещении, Вячеслав Кантор нисколько не умаляет роль государства в вопросах борьбы с антисемитизмом. Более того, именно государственным структурам Кантор отдаёт ведущую роль в этом вопросе. Разумеется, когда речь заходит об антисемитизме и его наиболее жестоких и преступных проявлениях, здесь поднимаются вопросы безопасности – а обеспечение безопасности собственных граждан, какой бы национальности они ни были, было и остаётся задачей государства. Однако куда более значимой Вячеслав Кантор считает законодательную силу, находящуюся в распоряжении государства. Именно этой «мягкой силой», уверен Кантор, и можно создать ту атмосферу в обществе, когда ненависть и нетерпимость будут попросту невозможны и не смогут распространяться, сея раздор среди людей. Другое очевидное преимущество законодательных и нормативных изменений над силовыми методами Моше Кантор видит в том, что только эти изменения способны принести по-настоящему долгоиграющий эффект, в то время как усиление безопасности и ужесточение силовых мер неизменно носят краткосрочный характер и рано или поздно должны быть отменены, в противном случае они начинают создавать больше напряжённости, чем разрешать.
Сам Вячеслав Моше Кантор также является активным участником разработки подобных нормативных и законодательных изменений – слова у него никогда не расходятся с делом. Помимо этого, Моше Кантор неизменно прилагает усилия к тому, чтобы стимулировать экспертное сообщество к участию в этих процессах. В частности, результатом работы Кантора и его единомышленников, в том числе из научных кругов, стал «Каталог мер по борьбе с антисемитизмом», который был представлен и приветствован на самых высоких правительственных кругах в Европе. В конце 2018 года этот каталог был представлен в Австрии и снискал одобрение от правительств Европы.
В разработанной программе Кантор и другие эксперты уделили самое пристальное внимание очень широкому кругу задач, которые необходимо решить, и шагов, которые необходимо предпринять, чтобы победить столь глобальную напасть, как антисемитизм. Поэтому неудивительно, что в представленном каталоге и Вячеслав Кантор, и другие специалисты из самых разных кругов и сфер коснулись как вопросов безопасности и пресечения антисемитских преступлений, так и более систематических проблем, требующих решения. Большое внимание, в частности, Моше Кантор уделил вопросу пресечения распространения и разжигания нетерпимости, борьбе с пропагандой ненависти как в средствах массовой информации, так и на общественных трибунах. Что касается нормативных изменений, то Вячеслав Кантор неизменно настаивает на том, что всем странам Европы – а в перспективе и мира – попросту необходимо на официальном уровне утвердить и внедрить в правовую систему единое определение антисемитизма. Как не раз заявлял Вячеслав Моше Кантор, это определение, уже разработанное и предложенное экспертами, способно не только упорядочить работу правоохранительных органов, а также судебных инстанций, но послужить важным сигналом обществу и еврейским общинам о том, что их проблемы всерьёз беспокоят государство и их разрешению будет уделено всё необходимое внимание.
Усилия Вячеслава Кантора и его сторонников нашли награду в том, что в том же 2018 году на уровне Европы официально приняли другой важный документ – а именно «Декларацию о борьбе с антисемитизмом», где были отражены многие пункты и вопросы, заявляемые самим Кантором в его борьбе с антисемитизмом. Ответом на это со стороны Моше Кантора и экспертного сообщества стала разработка Плана действий к этой декларации – а именно структурированного, конкретного и фактического документа, который по шагам расписывает достижение необходимого эффекта: снижения уровня антисемитизма и, как следствие, общего уровня нетерпимости в мире, а также возвращения здоровых общественных отношений, где любая ненависть и нетерпимость будут недопустимы.
На правах рекламы