Приехавшим из стран с коронавирусом белгородцам выпишут больничные онлайн

Оформить листки нетрудоспособности без посещения поликлиник смогут белгородцы, прибывшие из стран, где есть зарегистрированные случаи заболевания коронавирусом. В пресс-службе правительства области отметили, что приоритетом в работе медучреждений станет оказание помощи на дому.
Получить её смогут люди, находящиеся на изоляции, больные с респираторными симптомами, а также относящиеся к группе риска пациенты. К последним относятся люди с хроническими неинфекционными заболеваниями и старше 60 лет.
Отмечается, что медицинские организации готовы к приёму и оперативному оказанию помощи больными с респираторными симптомами и внебольничными пневмониями. В учреждениях также смогут отобрать биологический материал для исследования на новую инфекцию.
Напомним, 17 марта в Белгородской области ввели режим повышенной готовности, а почти все вузы Белгорода перешли на дистанционное обучение.
На территории региона пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Единственная заболевшая белгородка госпитализирована в Москве. Её состояние врачи оценивают как стабильное.
Женщина в конце февраля посещала Италию, а после навестила родных в Белгороде. Всех, с кем она контактировала, поместили на карантин. У 14 человек коронавируса не нашли.