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Полицейским пришлось выпрыгивать из окна квартиры в Белгороде от её хозяина с ножом

17 марта 2020, 18:14
Фото: ИА "Бел.Ру"
Мужчине потом пришлось возместить моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

В одной белгородской квартире на первом этаже сильно плакал ребёнок. Соседи решили не искушать судьбу и позвонили в полицию.

На место выехали два сотрудника по делам несовершеннолетних. В квартире жил Н. со своей женщиной и её маленьким ребёнком. Хозяин представителей органов в квартиру впустил, но дверь закрыл на ключ. Он был пьян, и приключения для полицейских только начались.

Н. стал «препятствовать законным требованиям сотрудников полиции», не выпускал их из квартиры и угрожал убийством. Потом подкрепил угрозы делом – пошёл на кухню и взял нож.

Нежданным для хозяина гостям пришлось спасать свои жизни – они выпрыгнули из окна квартиры и вызвали наряд полиции.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителей власти по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса. В суде Н. полностью признал свою вину, раскаялся, попросил строго не наказывать и согласился возместить моральный ущерб на 50 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре Белгорода.

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