Полицейским пришлось выпрыгивать из окна квартиры в Белгороде от её хозяина с ножом

В одной белгородской квартире на первом этаже сильно плакал ребёнок. Соседи решили не искушать судьбу и позвонили в полицию.
На место выехали два сотрудника по делам несовершеннолетних. В квартире жил Н. со своей женщиной и её маленьким ребёнком. Хозяин представителей органов в квартиру впустил, но дверь закрыл на ключ. Он был пьян, и приключения для полицейских только начались.
Н. стал «препятствовать законным требованиям сотрудников полиции», не выпускал их из квартиры и угрожал убийством. Потом подкрепил угрозы делом – пошёл на кухню и взял нож.
Нежданным для хозяина гостям пришлось спасать свои жизни – они выпрыгнули из окна квартиры и вызвали наряд полиции.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителей власти по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса. В суде Н. полностью признал свою вину, раскаялся, попросил строго не наказывать и согласился возместить моральный ущерб на 50 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре Белгорода.