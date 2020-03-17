Полицейским пришлось выпрыгивать из окна квартиры в Белгороде от её хозяина с ножом

На место выехали два сотрудника по делам несовершеннолетних. В квартире жил Н. со своей женщиной и её маленьким ребёнком. Хозяин представителей органов в квартиру впустил, но дверь закрыл на ключ. Он был пьян, и приключения для полицейских только начались.