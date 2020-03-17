На директора белгородского колледжа завели уголовное дело из-за поддельной справки

В Белгороде возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя областного центра за подделку или оборот поддельных документов по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса.
По предварительным данным, озвученным пресс-службой УМВД по Белгородской области, мужчина должен был поменять водительское удостоверение и предоставил в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД медицинскую справку.
Но у правоохранителей она вызвала сомнения. Эксперты подтвердили, что документ поддельный. В замене прав белгородцу отказали.
Позже выяснилось, что медкомиссию мужчина не проходил, а купил готовую справку у неизвестных.
По статье ему грозит наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до одного года.
Телеграм-канал «Белгород № 1» назвал имя нарушителя. Им оказался директор Белгородского индустриального колледжа Олег Шаталов. Он занимает эту должность с апреля 2018 года. Также он является совладельцем ООО «Сваркабик» – 40 % доли в уставном капитале, ещё 20 % принадлежит колледжу.
В пресс-службе УМВД региона подтвердить или опровергнуть эту информацию отказались.