На директора белгородского колледжа завели уголовное дело из-за поддельной справки

Телеграм-канал «Белгород № 1» назвал имя нарушителя. Им оказался директор Белгородского индустриального колледжа Олег Шаталов. Он занимает эту должность с апреля 2018 года. Также он является совладельцем ООО «Сваркабик» – 40 % доли в уставном капитале, ещё 20 % принадлежит колледжу.