Из-за коронавируса временно прекращается ж/д сообщение России с Украиной и Молдавией

Posted 15 марта 2020, 08:51
Published 15 марта 2020, 08:51
Modified 20 августа 2024, 01:17
Updated 20 августа 2024, 01:17
Об этом сообщило РИА «Новости». В «Федеральной пассажирской компании» заявили, что железные дороги этих стран приняли такое решение в связи с распространением вируса. Причём ранее уже отменили поезда в Берлин, Париж и Прагу.
Такая мера предосторожности будет действовать до особых указаний, а пока временно отменяются поезда:
Напомним, что ранее у жительницы Белгородской области обнаружили коронавирус и поместили на карантин 14 контактировавших с ней людей. Однако по результатам анализов 12 марта выяснилось, что ни у одного из них наличие вируса не подтвердилось. За самой заражённой сейчас наблюдают московские медики.
Кроме того, вчера, 14 марта, на страницах белгородских пабликов в соцсетях появился якобы официальный документ об отмене спортивных и культурных мероприятий из-за вируса в Губкинском горокруге. На сайте администрации Губкинского горокруга такой информации нет, а правительство Белгородской области сообщило, что никакой отмены массовых мероприятий пока не планируется.