Из-за коронавируса временно прекращается ж/д сообщение России с Украиной и Молдавией

Напомним, что ранее у жительницы Белгородской области обнаружили коронавирус и поместили на карантин 14 контактировавших с ней людей. Однако по результатам анализов 12 марта выяснилось, что ни у одного из них наличие вируса не подтвердилось. За самой заражённой сейчас наблюдают московские медики.