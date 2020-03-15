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Posted 15 марта 2020, 08:51

Published 15 марта 2020, 08:51

Modified 20 августа 2024, 01:17

Updated 20 августа 2024, 01:17

РЖД

Из-за коронавируса временно прекращается ж/д сообщение России с Украиной и Молдавией

15 марта 2020, 08:51
Фото: Медиахолдинг1Mi. РЖД
Сюжет
Ржд
Международные поезда в эти страны отменяются с 17 марта.

Об этом сообщило РИА «Новости». В «Федеральной пассажирской компании» заявили, что железные дороги этих стран приняли такое решение в связи с распространением вируса. Причём ранее уже отменили поезда в Берлин, Париж и Прагу.

Такая мера предосторожности будет действовать до особых указаний, а пока временно отменяются поезда:

  • № 65/66 Москва – Кишинёв (АО «ФПК»);
  • № 5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д);
  • № 23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д);
  • № 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон – Москва;
  • № 73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий – Москва;
  • № 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр – Москва;
  • № 53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург;
  • № 47/48 Москва – Кишинёв (Молдавские ж/д);
  • № 341/342 Москва – Кишинёв (Молдавские ж/д);
  • № 361/362 Санкт-Петербург – Кишинёв (Молдавские ж/д);
  • № 369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

Напомним, что ранее у жительницы Белгородской области обнаружили коронавирус и поместили на карантин 14 контактировавших с ней людей. Однако по результатам анализов 12 марта выяснилось, что ни у одного из них наличие вируса не подтвердилось. За самой заражённой сейчас наблюдают московские медики.

Кроме того, вчера, 14 марта, на страницах белгородских пабликов в соцсетях появился якобы официальный документ об отмене спортивных и культурных мероприятий из-за вируса в Губкинском горокруге. На сайте администрации Губкинского горокруга такой информации нет, а правительство Белгородской области сообщило, что никакой отмены массовых мероприятий пока не планируется.

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