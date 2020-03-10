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Posted 10 марта 2020, 07:59

Published 10 марта 2020, 07:59

Modified 1 декабря 2024, 08:07

Updated 1 декабря 2024, 08:07

Управляющую компанию в Белгороде наказали за навязывание платной услуги

Управляющую компанию в Белгороде наказали за навязывание платной услуги

10 марта 2020, 07:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
ООО «СК “Восход”» включило в платёжный документ «диагностику лифтов» без согласия жильцов.

Управляющая компания заключила договор со спецорганизацией на проверку лифтов в многоквартирном доме. Эту услугу ООО «СК “Восход”» включило отдельной строкой в платёжный документ.

Однако за допуслугу жильцы должны были проголосовать на общем собрании, а по итогам составить протокол и довести решение до остальных собственников жилья. Этого сделано не было, поэтому прокуратура Белгорода заключила, что выставленная в платёжном документе услуга была навязанной, а УК нарушала жилищные и имущественные права граждан.

В адрес руководителя ООО «СК “Восход”» внесли представление. Документ рассмотрели и удовлетворили, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Собственникам произвели перерасчёт платы, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее жильцы девятиэтажного дома на Привольной, 25 в Белгороде жаловались, что в здании установили лифт с пятью кнопками. В региональном Фонде содействия реформированию ЖКХ объяснили, что всё логично и такой лифт в городе не один.

На ещё одну управляющую компанию в Белгороде – ООО УО «Молодёжная» – жильцы тоже пожаловались в прокуратуру. Они были недовольны выбором в том числе подрядчика по обслуживанию лифтов. Белгородцы даже выходили на митинг.

О том, с какими проблемами сталкиваются жильцы многоквартирных домов даже после ремонта лифтов, читайте в большом материале ИА «Бел.Ру».

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