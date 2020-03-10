Управляющую компанию в Белгороде наказали за навязывание платной услуги

Однако за допуслугу жильцы должны были проголосовать на общем собрании, а по итогам составить протокол и довести решение до остальных собственников жилья. Этого сделано не было, поэтому прокуратура Белгорода заключила, что выставленная в платёжном документе услуга была навязанной, а УК нарушала жилищные и имущественные права граждан.