Страховой Дом ВСК подтвердил оценку «Знак качества» на уровне А1

При оценке качества потребительского сервиса была отмечена полнота раскрытия информации на официальном сайте компании: размещена документация по каждой программе страхования, в том числе тарифы и правила страхования. При наступлении страхового случая клиенты могут ознакомиться с перечнем необходимых к сбору документов, а также найти все требуемые анкеты на сайте, есть возможность заполнить заявление об убытках онлайн. Для удобства клиентов было разработано мобильное приложение «ВСК страхование», с помощью которого возможно дистанционное урегулирование страхового события.