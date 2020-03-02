Почти 17 тысяч человек переехали в Белгород в 2019 году

Posted 2 марта 2020, 08:15
Published 2 марта 2020, 08:15
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
Белгородстат опубликовал отчёт о социальном положении Белгорода в 2019 году. Так, за 12 месяцев в городе зарегистрировали 2701 брак. Официально расторгали отношения реже – всего в 2019 году насчитали 1658 разводов. На тысячу браков пришлось 614 разводов.
Миграционный прирост в 2019-м составил 2444 человека. В Белгород в минувшем году прибыли 16 958 новых жителей. За тот же период 14 541 человек покинул город.
Напомним, что в Белгородской области в 2019 году заключили 10 338 браков, а разводов зарегистрировали 6519. Миграционный прирост по региону составил 9212 человек.
При этом по данным регионального УМВД, в 2019 году на миграционный учёт в Белгороде поставили свыше 41 тыс. иностранных граждан. Большинство составили жители Украины – 16 322 человека, Узбекистана – 1784 и Белоруссии – 1336.