Почти 17 тысяч человек переехали в Белгород в 2019 году

Белгородстат опубликовал отчёт о социальном положении Белгорода в 2019 году. Так, за 12 месяцев в городе зарегистрировали 2701 брак. Официально расторгали отношения реже – всего в 2019 году насчитали 1658 разводов. На тысячу браков пришлось 614 разводов.