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Posted 28 февраля 2020, 09:13

Published 28 февраля 2020, 09:13

Modified 20 августа 2024, 01:58

Updated 20 августа 2024, 01:58

Приговор экс-чиновнику администрации Белгорода Юрию Наумову вынесут 12 марта

Приговор экс-чиновнику администрации Белгорода Юрию Наумову вынесут 12 марта

28 февраля 2020, 09:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коррупция
Сегодня, 28 февраля, в Свердловском районном суде прошли прения сторон.

Бывшего начальника комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода Юрия Наумова задержали в октябре 2018 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 800 тыс. рублей. По версии обвинения, деньги чиновник взял за передачу земельного участка в собственность ООО «Прометей» с рассрочкой платежа.

Вину Наумова в преступлении подтверждают записи телефонных разговоров и оперативная видеосъёмка в момент задержания. Под защитой адвоката Бочарова экс-сотрудник КИЗО факт получения денег признавал. Когда интересы чиновника стала защищать Елена Палымова, он от прежних показаний отказался.

Гособвинение требует для Наумова восемь лет исправительной колонии строгого режима, штраф в десятикратном размере взятки – 8 млн рублей, а также лишить на пять лет право занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

По делу проходил и второй подсудимый – Александр Лазовой. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Мужчина вину признал и сотрудничал со следствием. Ему гособвинение просит назначить штраф в 2 млн рублей.

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