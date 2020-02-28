Приговор экс-чиновнику администрации Белгорода Юрию Наумову вынесут 12 марта

Posted 28 февраля 2020, 09:13
Published 28 февраля 2020, 09:13
Modified 20 августа 2024, 01:58
Updated 20 августа 2024, 01:58
Бывшего начальника комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода Юрия Наумова задержали в октябре 2018 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 800 тыс. рублей. По версии обвинения, деньги чиновник взял за передачу земельного участка в собственность ООО «Прометей» с рассрочкой платежа.
Вину Наумова в преступлении подтверждают записи телефонных разговоров и оперативная видеосъёмка в момент задержания. Под защитой адвоката Бочарова экс-сотрудник КИЗО факт получения денег признавал. Когда интересы чиновника стала защищать Елена Палымова, он от прежних показаний отказался.
Гособвинение требует для Наумова восемь лет исправительной колонии строгого режима, штраф в десятикратном размере взятки – 8 млн рублей, а также лишить на пять лет право занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
По делу проходил и второй подсудимый – Александр Лазовой. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Мужчина вину признал и сотрудничал со следствием. Ему гособвинение просит назначить штраф в 2 млн рублей.