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Posted 28 февраля 2020, 14:02

Published 28 февраля 2020, 14:02

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Обслуживание чиллеров

28 февраля 2020, 14:02
Чиллеры, используемые в системах центрального кондиционирования, подвергаются интенсивным нагрузкам и агрессивным климатическим воздействиям, негативно влияющим на работоспособность мощных агрегатов.

Регулярное техническое обслуживание аппаратов компетентными специалистами помогает поддерживать стандартные функциональные характеристики холодильного оборудования.

Профессиональное ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИЛЛЕРОВ сотрудниками компании «Теххолод» обеспечивает минимизацию эксплуатационных расходов за счет бесперебойной работы отремонтированных агрегатов. Плановое выполнение профилактических операций существенно повышает показатели работоспособности систем охлаждения промышленных зданий, торговых центров и складских помещений.

Особенности профилактических работ

Эксплуатируемые агрегаты подвергаются тщательному осмотру, все компоненты холодильного оборудования проверяются на соответствие нормативным стандартам. Профилактическое обслуживание включает в себя:

  • Проверку состояния несущего каркаса, выявление потенциально возможных трещин и коррозионных повреждений;
  • Проверку рабочих характеристик;
  • Контроль уровня масла;
  • Проверку количества фреона;
  • Проверку работоспособности вентилятора конденсатора;
  • Анализ состояния водяного контура охлаждения;
  • Проверку уровня вибрационного воздействия;
  • Контроль состояния терморегулирующих и расширительных вентилей;
  • Ревизию электрических контактных соединений;
  • Проверку технического состояния оребрения;
  • Устранение повреждений оребрения.

Выполнение работ по типовому утвержденному плану обеспечивает полноценный контроль работоспособности агрегатов в различных функциональных режимах.

Ремонтные операции в процессе обслуживания

На teh-holod.ru представлен перечень работ, выполняемых специалистами при текущих ремонтах оборудования. Для восстановления стандартных характеристик производится:

  • Тщательная очистка испарителя и конденсатора с обязательным удалением пыли;
  • Проверка состояния конструктивных узлов;
  • Проверка состояния клапанов и подшипников;
  • Замена неисправных сердечников фильтра осушителя;
  • Проверка давления воды и масла;
  • Проверка состояния изоляции контрольных и силовых кабелей;
  • Осмотр компрессора с проверкой его технического состояния;
  • Проверка трубок теплообменников.

Поэтапная проверка технически сложного оборудования гарантирует внимательный осмотр каждого узла с заменой неисправных компонентов и настройкой рабочих режимов. Стабильное функционирование регулярно обслуживаемых чиллеров – залог бесперебойной работы промышленных систем кондиционирования и охлаждения.

Связаться со специалистами для получения подробной консультации или заказа технического обслуживания можно по телефону +7(495) 745-02-71 или адресу электронной почты [email protected]

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