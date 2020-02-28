Posted 28 февраля 2020, 14:02
Published 28 февраля 2020, 14:02
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Регулярное техническое обслуживание аппаратов компетентными специалистами помогает поддерживать стандартные функциональные характеристики холодильного оборудования.
Профессиональное ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИЛЛЕРОВ сотрудниками компании «Теххолод» обеспечивает минимизацию эксплуатационных расходов за счет бесперебойной работы отремонтированных агрегатов. Плановое выполнение профилактических операций существенно повышает показатели работоспособности систем охлаждения промышленных зданий, торговых центров и складских помещений.
Эксплуатируемые агрегаты подвергаются тщательному осмотру, все компоненты холодильного оборудования проверяются на соответствие нормативным стандартам. Профилактическое обслуживание включает в себя:
Выполнение работ по типовому утвержденному плану обеспечивает полноценный контроль работоспособности агрегатов в различных функциональных режимах.
На teh-holod.ru представлен перечень работ, выполняемых специалистами при текущих ремонтах оборудования. Для восстановления стандартных характеристик производится:
Поэтапная проверка технически сложного оборудования гарантирует внимательный осмотр каждого узла с заменой неисправных компонентов и настройкой рабочих режимов. Стабильное функционирование регулярно обслуживаемых чиллеров – залог бесперебойной работы промышленных систем кондиционирования и охлаждения.
Связаться со специалистами для получения подробной консультации или заказа технического обслуживания можно по телефону +7(495) 745-02-71 или адресу электронной почты [email protected]
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