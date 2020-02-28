Лекарства из-за границы и бесплатные «Госуслуги»: что изменится в жизни россиян

Posted 28 февраля 2020, 08:40
Published 28 февраля 2020, 08:40
Modified 20 августа 2024, 01:15
Updated 20 августа 2024, 01:15
Так, теперь разрешено ввозить из-за границы незарегистрированные лекарства для тяжелобольных людей, но только по решению медкомиссии. Ранее за такие препараты с психотропным и наркотическим эффектом россиянам грозил тюремный срок. Минздрав уже подготовил перечень соответствующих лекарств, их можно будет ввозить до 2023 года.
Уже с начала весны операторы связи не будут взимать плату с абонентов за посещение ими портала «Госуслуги», а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Россияне смогут попасть на эти интернет-площадки даже при нулевом балансе. В Минкомсвязи уточнили, что уже к июню все социально значимые сайты станут бесплатными.
Сотрудникам транспортной полиции со 2 марта разрешат использовать электрошокеры и искровые разрядники. Их будут применять при нападении на транспортные средства, инфраструктурные объекты и на пассажиров, а также в случае оказания сопротивления при задержании.
Вместе с тем транспортных полицейских обязали докладывать обо всех случаях применения электрошокеров начальству, а также оказывать первую медпомощь пострадавшим от спецсредства гражданам. Отдельно в законе указано, что применять такие приборы нельзя по отношению к инвалидам, беременным и детям, если они не оказывают вооружённого сопротивления.
Начиная с марта россияне смогут платить адвокатам в зависимости от исхода дела. Условия и размер вознаграждения следует прописать в отдельном пункте соглашения об оказании юридической помощи. Однако нововведение не касается административных и уголовных дел.
Кроме этого, в марте заработает специальный порядок прохождения техосмотра для ретроавтомобилей. К таковым относятся легковые машины, мотоциклы и прицепы старше 30 лет, а также грузовики старше 50 лет. Однако чтобы считаться «историческим» авто, транспорт должен пройти специальную экспертизу и получить соответствующий паспорт, сообщают «Известия».