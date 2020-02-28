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Posted 28 февраля 2020, 08:40

Published 28 февраля 2020, 08:40

Modified 20 августа 2024, 01:15

Updated 20 августа 2024, 01:15

Лекарства из-за границы и бесплатные «Госуслуги»: что изменится в жизни россиян

Лекарства из-за границы и бесплатные «Госуслуги»: что изменится в жизни россиян

28 февраля 2020, 08:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Лекарства
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов, касающихся разных сфер жизнедеятельности людей.

Так, теперь разрешено ввозить из-за границы незарегистрированные лекарства для тяжелобольных людей, но только по решению медкомиссии. Ранее за такие препараты с психотропным и наркотическим эффектом россиянам грозил тюремный срок. Минздрав уже подготовил перечень соответствующих лекарств, их можно будет ввозить до 2023 года.

Уже с начала весны операторы связи не будут взимать плату с абонентов за посещение ими портала «Госуслуги», а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Россияне смогут попасть на эти интернет-площадки даже при нулевом балансе. В Минкомсвязи уточнили, что уже к июню все социально значимые сайты станут бесплатными.

Сотрудникам транспортной полиции со 2 марта разрешат использовать электрошокеры и искровые разрядники. Их будут применять при нападении на транспортные средства, инфраструктурные объекты и на пассажиров, а также в случае оказания сопротивления при задержании.

Вместе с тем транспортных полицейских обязали докладывать обо всех случаях применения электрошокеров начальству, а также оказывать первую медпомощь пострадавшим от спецсредства гражданам. Отдельно в законе указано, что применять такие приборы нельзя по отношению к инвалидам, беременным и детям, если они не оказывают вооружённого сопротивления.

Начиная с марта россияне смогут платить адвокатам в зависимости от исхода дела. Условия и размер вознаграждения следует прописать в отдельном пункте соглашения об оказании юридической помощи. Однако нововведение не касается административных и уголовных дел.

Кроме этого, в марте заработает специальный порядок прохождения техосмотра для ретроавтомобилей. К таковым относятся легковые машины, мотоциклы и прицепы старше 30 лет, а также грузовики старше 50 лет. Однако чтобы считаться «историческим» авто, транспорт должен пройти специальную экспертизу и получить соответствующий паспорт, сообщают «Известия».

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