Лекарства из-за границы и бесплатные «Госуслуги»: что изменится в жизни россиян

Уже с начала весны операторы связи не будут взимать плату с абонентов за посещение ими портала «Госуслуги», а также сайтов федеральных и региональных органов власти. Россияне смогут попасть на эти интернет-площадки даже при нулевом балансе. В Минкомсвязи уточнили, что уже к июню все социально значимые сайты станут бесплатными.