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Posted 27 февраля 2020, 14:13

Published 27 февраля 2020, 14:13

Modified 20 августа 2024, 04:32

Updated 20 августа 2024, 04:32

Угнавший машину белгородец заправил её бензином и вернул хозяйке

Угнавший машину белгородец заправил её бензином и вернул хозяйке

27 февраля 2020, 14:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бензин
Однако в полиции его «добросовестность» не оценили: за поездки по селу с нетрезвым другом мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее судимый 24-летний житель Грайворонского горокруга отдыхал с приятелем в беседке во дворе многоквартирного дома. Белгородец ненадолго отлучился и заметил припаркованный Daewoo Matiz. Машина была незапертой, а в замке зажигания остались ключи.

Мужчина воспользовался случаем и вернулся к другу на иномарке. Нетрезвый приятель подвоха не заметил и подумал, что за ними прибыло такси. Друзья покатались по селу, а перед возвращением автомобиля на прежнее место подозреваемый заправил его на АЗС.

Утром хозяйка обнаружила свою машину в грязи на парковке, в салоне остался телефон угонщика. Женщина сообщила о находке в полицию. По телефону правоохранители вышли на след злоумышленника. Пьяного мужчину и его приятеля нашли на одной из улиц села.

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения в отношении белгородцев составлены административные материалы по ст. 20.21 КоАП. Угнавшему иномарку мужчине грозит более суровое наказание по ч. 1 ст. 166 УК РФ. В тюрьме подозреваемый может провести до пяти лет, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

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#Новости#Белгородская область#Происшествия#Бензин#Грайворон#АЗС
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