Угнавший машину белгородец заправил её бензином и вернул хозяйке

Мужчина воспользовался случаем и вернулся к другу на иномарке. Нетрезвый приятель подвоха не заметил и подумал, что за ними прибыло такси. Друзья покатались по селу, а перед возвращением автомобиля на прежнее место подозреваемый заправил его на АЗС.