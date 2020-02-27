Угнавший машину белгородец заправил её бензином и вернул хозяйке

Posted 27 февраля 2020, 14:13
Published 27 февраля 2020, 14:13
Modified 20 августа 2024, 04:32
Updated 20 августа 2024, 04:32
Ранее судимый 24-летний житель Грайворонского горокруга отдыхал с приятелем в беседке во дворе многоквартирного дома. Белгородец ненадолго отлучился и заметил припаркованный Daewoo Matiz. Машина была незапертой, а в замке зажигания остались ключи.
Мужчина воспользовался случаем и вернулся к другу на иномарке. Нетрезвый приятель подвоха не заметил и подумал, что за ними прибыло такси. Друзья покатались по селу, а перед возвращением автомобиля на прежнее место подозреваемый заправил его на АЗС.
Утром хозяйка обнаружила свою машину в грязи на парковке, в салоне остался телефон угонщика. Женщина сообщила о находке в полицию. По телефону правоохранители вышли на след злоумышленника. Пьяного мужчину и его приятеля нашли на одной из улиц села.
За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения в отношении белгородцев составлены административные материалы по ст. 20.21 КоАП. Угнавшему иномарку мужчине грозит более суровое наказание по ч. 1 ст. 166 УК РФ. В тюрьме подозреваемый может провести до пяти лет, сообщили в УМВД России по Белгородской области.