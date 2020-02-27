Рай для шопоголика

При этом, в отличие от курьерской доставки, при получении заказа на почте клиенту нет необходимости предоставлять свои паспортные данные, ИНН и другую персональную информацию — конечно, если стоимость отправленных товаров не превышает определенного уровня. В случае превышения беспошлинного лимита — а с 1 января 2020 года он составил 200 евро и 31 килограмм за одну посылку — нужно дополнительную информацию все же предоставить, а также оплатить пошлину (15 процентов от суммы превышения, но не менее 2 евро за килограмм перевеса). Однако совместный проект «Почты России» и Федеральной таможенной службы позволяет сделать это онлайн, не дожидаясь фактической доставки посылки, и сэкономить время ожидания.