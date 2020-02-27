Пять человек в Белгородской области попали под статью за взятки на транспорте

Одним из самых необычных случаев стал инцидент на таможенном посту «Грайворон». Ночью белгородские таможенники остановили для досмотра гражданина Украины. Оказалось, что в багажнике машины мужчина перевозил 14 кг натуральных волос для последующей продажи, но декларации на них не было.