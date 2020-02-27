bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2020, 13:14

Published 27 февраля 2020, 13:14

Modified 20 августа 2024, 00:56

Updated 20 августа 2024, 00:56

Пять человек в Белгородской области попали под статью за взятки на транспорте

Пять человек в Белгородской области попали под статью за взятки на транспорте

27 февраля 2020, 13:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Преступление
Всего в транспортном регионе в 2019 году зарегистрировали девять преступлений.

Все они связаны со взяточничеством. Четыре преступления произошло из-за получения взяток сотрудниками таможни и органов железнодорожного транспорта. Ещё пять нарушителей поймали при даче денег должностным лицам этих же ведомств.

В суд направлено четыре уголовных дела, пяти лицам назначили наказание. Раскрыты все коррупционные преступления, произошедшие в Белгородском транспортном регионе в 2019 году.

Одним из самых необычных случаев стал инцидент на таможенном посту «Грайворон». Ночью белгородские таможенники остановили для досмотра гражданина Украины. Оказалось, что в багажнике машины мужчина перевозил 14 кг натуральных волос для последующей продажи, но декларации на них не было.

Чтобы избежать административного наказания, украинец передал взятку 20 тыс. рублей сотруднице таможни. Однако женщина отказалась, а мужчину задержали.

Гражданина Украины в итоге приговорили к штрафу в полмиллиона. Переданные в качестве взятки 20 тыс. рублей конфисковали.

Материалы по теме
На получении взятки в Белгороде в 2019 году поймали 23 человекаБелгородский экс-чиновник может получить восемь лет строгого режима за взяткуБелгородец получил два года колонии строгого режима за взятку и угрозу
#Новости#Общество#Белгородская область#Таможня#Преступление#Взятки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика