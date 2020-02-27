Пять человек в Белгородской области попали под статью за взятки на транспорте

Posted 27 февраля 2020, 13:14
Published 27 февраля 2020, 13:14
Modified 20 августа 2024, 00:56
Updated 20 августа 2024, 00:56
Все они связаны со взяточничеством. Четыре преступления произошло из-за получения взяток сотрудниками таможни и органов железнодорожного транспорта. Ещё пять нарушителей поймали при даче денег должностным лицам этих же ведомств.
В суд направлено четыре уголовных дела, пяти лицам назначили наказание. Раскрыты все коррупционные преступления, произошедшие в Белгородском транспортном регионе в 2019 году.
Одним из самых необычных случаев стал инцидент на таможенном посту «Грайворон». Ночью белгородские таможенники остановили для досмотра гражданина Украины. Оказалось, что в багажнике машины мужчина перевозил 14 кг натуральных волос для последующей продажи, но декларации на них не было.
Чтобы избежать административного наказания, украинец передал взятку 20 тыс. рублей сотруднице таможни. Однако женщина отказалась, а мужчину задержали.
Гражданина Украины в итоге приговорили к штрафу в полмиллиона. Переданные в качестве взятки 20 тыс. рублей конфисковали.