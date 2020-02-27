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Posted 27 февраля 2020, 10:31

Published 27 февраля 2020, 10:31

Modified 1 декабря 2024, 08:53

Updated 1 декабря 2024, 08:53

Прокуратура Белгорода забрала права у состоящего на учёте в наркодиспансере таксиста

Прокуратура Белгорода забрала права у состоящего на учёте в наркодиспансере таксиста

27 февраля 2020, 10:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Решать этот вопрос ведомству пришлось через суд.

Житель Белгорода состоял на учёте в областном наркодиспансере. Однако это не помешало ему получить права и работать таксистом.

При этом психические расстройства, связанные в том числе с употреблением наркотиков, входят в перечень противопоказаний к управлению транспортом. Это положение закреплено в постановлении правительства от 29.12.2014 № 1604.

Прокурор Белгорода направил в суд административное заявление. Он потребовал прекратить действие водительских прав мужчины, а также сдать удостоверение в региональное управление ГИБДД.

Ответчик с требованиями прокурора согласился. Октябрьский районный суд заявление удовлетворил. Решение не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее прокуроры пытались отобрать водительское удостоверение у белгородца с психическим расстройством. При этом у мужчины были права, позволяющие ему управлять транспортом категории В, В1, С, С1.

Через суд прокуратура забрала удостоверение и у белгородки, страдающей шизофренией и галлюцинациями.

#Новости#Общество#Прокуратура#Суд#Новости Белгорода#Водительские права#Таксист#Белгород
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