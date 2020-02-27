Прокуратура Белгорода забрала права у состоящего на учёте в наркодиспансере таксиста

Posted 27 февраля 2020, 10:31
Published 27 февраля 2020, 10:31
Modified 1 декабря 2024, 08:53
Updated 1 декабря 2024, 08:53
Житель Белгорода состоял на учёте в областном наркодиспансере. Однако это не помешало ему получить права и работать таксистом.
При этом психические расстройства, связанные в том числе с употреблением наркотиков, входят в перечень противопоказаний к управлению транспортом. Это положение закреплено в постановлении правительства от 29.12.2014 № 1604.
Прокурор Белгорода направил в суд административное заявление. Он потребовал прекратить действие водительских прав мужчины, а также сдать удостоверение в региональное управление ГИБДД.
Ответчик с требованиями прокурора согласился. Октябрьский районный суд заявление удовлетворил. Решение не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее прокуроры пытались отобрать водительское удостоверение у белгородца с психическим расстройством. При этом у мужчины были права, позволяющие ему управлять транспортом категории В, В1, С, С1.
Через суд прокуратура забрала удостоверение и у белгородки, страдающей шизофренией и галлюцинациями.