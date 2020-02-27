Президент подписал указы о назначении судей в Белгородской области

Согласно документу № 142, ту же должность, но в Вейделевском районном суде получил Валерий Пустовойтов, а в Шебекинском райсуде – Евгений Ермошин. В этом же указе говорится о назначении Сергея Берестового судьёй Свердловского райсуда Белгорода, сообщили в пресс-службе областного суда.