Президент подписал указы о назначении судей в Белгородской области

Posted 27 февраля 2020, 09:42
Published 27 февраля 2020, 09:42
Modified 20 августа 2024, 04:32
Updated 20 августа 2024, 04:32
Все документы подписаны 20 февраля. Так, указом № 141 судьёй Свердловского райсуда назначена Ольга Селюкова.
Согласно документу № 142, ту же должность, но в Вейделевском районном суде получил Валерий Пустовойтов, а в Шебекинском райсуде – Евгений Ермошин. В этом же указе говорится о назначении Сергея Берестового судьёй Свердловского райсуда Белгорода, сообщили в пресс-службе областного суда.