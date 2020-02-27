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Posted 27 февраля 2020, 09:42

Published 27 февраля 2020, 09:42

Modified 20 августа 2024, 04:32

Updated 20 августа 2024, 04:32

Президент подписал указы о назначении судей в Белгородской области

Президент подписал указы о назначении судей в Белгородской области

27 февраля 2020, 09:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Назначение
В регионе произошло четыре новых назначения.

Все документы подписаны 20 февраля. Так, указом № 141 судьёй Свердловского райсуда назначена Ольга Селюкова.

Согласно документу № 142, ту же должность, но в Вейделевском районном суде получил Валерий Пустовойтов, а в Шебекинском райсуде – Евгений Ермошин. В этом же указе говорится о назначении Сергея Берестового судьёй Свердловского райсуда Белгорода, сообщили в пресс-службе областного суда.

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