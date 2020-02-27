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Чиновников мэрии Белгорода переоденут в униформу с погонами

27 февраля 2020, 06:53
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Городская администрация разместила заявки на пошив одежды для госслужащих.

Ранее Юрий Галдун подписал распоряжение о том, что сотрудников мэрии переоденут в униформу. Первыми нововведения оценят в управлении административной технической инспекции и комитете по развитию территорий.

Заявку на пошив одежды для сотрудников этих подразделений на портале госзакупок разместило управление муниципального заказа горадминистрации. Форма будет состоять из зимней и демисезонной курток, рубашек белого и голубого цветов с длинными и короткими рукавами, брюк для мужчин и брюк и юбки для женщин. Для руководителей и их заместителей пошьют мужские костюмы.

Также в комплект входят шапки-ушанки, пилотки, фуражки, галстуки. Ранги госслужащих можно будет определить по погонам и нарукавным шевронам.

Комплекты для 15 работников управления административной технической инспекции оценили в общей сложности в 343,7 тысячи рублей, контракт уже подписан. Пошив униформы для 90 сотрудников комитета по развитию территорий обойдётся в 2,1 млн рублей. Кто выполнит этот заказ, определят на аукционе в марте текущего года.

Напомним, что следующими форму должны примерить работники комитета земельных отношений, управления потребительского рынка и департамента городского хозяйства.

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