Чиновников мэрии Белгорода переоденут в униформу с погонами

Заявку на пошив одежды для сотрудников этих подразделений на портале госзакупок разместило управление муниципального заказа горадминистрации. Форма будет состоять из зимней и демисезонной курток, рубашек белого и голубого цветов с длинными и короткими рукавами, брюк для мужчин и брюк и юбки для женщин. Для руководителей и их заместителей пошьют мужские костюмы.