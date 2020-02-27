Чиновников мэрии Белгорода переоденут в униформу с погонами

Ранее Юрий Галдун подписал распоряжение о том, что сотрудников мэрии переоденут в униформу. Первыми нововведения оценят в управлении административной технической инспекции и комитете по развитию территорий.
Заявку на пошив одежды для сотрудников этих подразделений на портале госзакупок разместило управление муниципального заказа горадминистрации. Форма будет состоять из зимней и демисезонной курток, рубашек белого и голубого цветов с длинными и короткими рукавами, брюк для мужчин и брюк и юбки для женщин. Для руководителей и их заместителей пошьют мужские костюмы.
Также в комплект входят шапки-ушанки, пилотки, фуражки, галстуки. Ранги госслужащих можно будет определить по погонам и нарукавным шевронам.
Комплекты для 15 работников управления административной технической инспекции оценили в общей сложности в 343,7 тысячи рублей, контракт уже подписан. Пошив униформы для 90 сотрудников комитета по развитию территорий обойдётся в 2,1 млн рублей. Кто выполнит этот заказ, определят на аукционе в марте текущего года.
Напомним, что следующими форму должны примерить работники комитета земельных отношений, управления потребительского рынка и департамента городского хозяйства.