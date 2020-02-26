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Posted 26 февраля 2020, 07:39

Published 26 февраля 2020, 07:39

Modified 20 августа 2024, 04:31

Updated 20 августа 2024, 04:31

Ввод жилья в Белгородской области в январе снизился больше чем на треть

Ввод жилья в Белгородской области в январе снизился больше чем на треть

26 февраля 2020, 07:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
В первом месяце года в эксплуатацию сдавали в основном частные дома – 99,9 % от общего объёма.

Белгородстат подвёл краткие итоги социально-экономического положения Белгородской области в январе 2020 года. Так, в первом месяце года в эксплуатацию сдали 63,1 тыс. м² жилья – 65,3 % к началу прошлого года. Большая часть пришлась на ИЖС – 63 тыс. м², или 99,9 %. Показатель по частным домам к предыдущему периоду составляет 73,5 %.

Индекс промышленного производства за исследуемый период составил 102,5 % по отношению к январю прошлого года и 89,1 % – к декабрю. На 6,1 % увеличилась добыча полезных ископаемых, на 1,3 % – обрабатывающие производства, на 30,5 % – водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. При этом обеспечение электроэнергией, газом и паром упало на 5,9 % в сравнении с первым месяцем прошлого года.

Всего в январе произведено 147,4 тыс. тонн скота и птицы (+0,2 %), из них птицы – 70 тыс. тонн (-3,3 %), свиней – 73,9 тыс. тонн (+2,9 %). На 4 % увеличилось производство молока – 56,5 тыс. тонн, на 0,5 % – яиц, 138,3 млн штук.

Оборот розничной торговли превысил 28,8 млрд рублей, что на 4,1 % больше показателя января прошлого года. Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 38,8 %, непродовольственных товаров – 61,2 %.

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