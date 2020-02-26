Ввод жилья в Белгородской области в январе снизился больше чем на треть

Индекс промышленного производства за исследуемый период составил 102,5 % по отношению к январю прошлого года и 89,1 % – к декабрю. На 6,1 % увеличилась добыча полезных ископаемых, на 1,3 % – обрабатывающие производства, на 30,5 % – водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. При этом обеспечение электроэнергией, газом и паром упало на 5,9 % в сравнении с первым месяцем прошлого года.