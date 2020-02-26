Ударный третий период помог МХК «Белгород» второй раз выиграть у «Академии Михайлова»

На 55-й минуте гости за девять секунд заработали два удаления и остались втроём. Но тут же арбитр наказал голкипера «Академии Михайлова» Семёна Шарабарина за бросок клюшки буллитом, и Дмитрий Белохонов уверенно реализовал штрафной бросок. В итоге 5:2 – непростая победа «Белгорода».