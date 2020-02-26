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Ударный третий период помог МХК «Белгород» второй раз выиграть у «Академии Михайлова»

26 февраля 2020, 07:21
Фото: ИА "Бел.Ру"
Два игровых отрезка команды завершили вничью.

Белгородские хоккеисты одержали победу и во втором матче в Новомосковске против «Академии Михайлова». В присутствии 650 зрителей хозяева оказали фавориту достойное сопротивление.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб. На третьей минуте второго команды обменялись голами. Сначала Алексей Шумилов убежал на рандеву с голкипером и вывел «Белгород» вперёд. Но уже через 45 секунд Дмитрий Дудкин счёт сравнял.

Через шесть минут Шумилов оформил дубль, когда гости играли в большинстве. Однако на последней минуте периода Мартин Слепынин восстановил равновесие.

В третьем периоде забивали только белгородцы. Максим Васенёв отличился на второй минуте, а в середине периода гости разыграли изящную комбинацию, и Александр Кравцов расстреливал уже пустые ворота – 4:2.

На 55-й минуте гости за девять секунд заработали два удаления и остались втроём. Но тут же арбитр наказал голкипера «Академии Михайлова» Семёна Шарабарина за бросок клюшки буллитом, и Дмитрий Белохонов уверенно реализовал штрафной бросок. В итоге 5:2 – непростая победа «Белгорода».

Напомним, в первой игре гости победили со счётом 5:2. Следующие матчи белгородские хоккеисты проведут дома 1 и 2 марта против лидера Западной конференции МХК «Динамо-Юниор».

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