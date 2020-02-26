«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR

Posted 26 февраля 2020,, 08:21
Published 26 февраля 2020,, 08:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Одноимённое мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно — в любом месте, где есть интернет.
К разработке собственной ИТ-системы поиска кандидатов (ATS[1]) в «Ростелекоме» приступили в 2018 году. Главная задача проекта — создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тысяч человек.
Основные возможности системы IQHR:
Ранее в группе «Ростелеком» использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведётся подбор персонала для «Ростелекома» и его дочерних компаний.Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома»
Система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба.
Наше решение IQHR охватывает полный цикл процесса поиска нужного сотрудника — начиная с заведения заявки на подбор и заканчивая предложением о работе. Все операции прозрачны для участников на всех этапах. В системе формируется уникальная база данных, анализ которой поможет дальнейшему развитию IQHR. Наша разработка способна стать надёжным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников.Светлана Родионова, руководитель проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома»
АО «Айкумен ИБС» (дочерняя компания «Ростелекома») — российская компания-разработчик инновационных технологий сбора, хранения и обработки структурированной и неструктурированной информации на различных языках мира, производитель комплексных информационно-аналитических решений на основе собственной интеграционной платформы класса Big Data (IQPLATFORM®) для государственных и корпоративных заказчиков.
Компания работает на рынке с 2004 года и объединяет команду профессионалов с уникальным опытом и практической экспертизой в применении современных технологий Data Mining и Machine Learning в моделировании ситуаций и предиктивном анализе.
«Айкумен ИБС» открывает широкие возможности использования глобального информационного пространства для анализа и прогнозирования событий в целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений, наукоёмких отраслей промышленности и бизнеса.