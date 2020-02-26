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Posted 26 февраля 2020,, 08:21

Published 26 февраля 2020,, 08:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR

26 февраля 2020, 08:21
«Ростелеком» в партнёрстве с дочерней компанией «Айкумен ИБС» разработал и внедрил собственную интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR.

Одноимённое мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно — в любом месте, где есть интернет.

К разработке собственной ИТ-системы поиска кандидатов (ATS[1]) в «Ростелекоме» приступили в 2018 году. Главная задача проекта — создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тысяч человек.

Основные возможности системы IQHR:

  • гибкая настройка под существующие бизнес-процессы;
  • настраиваемые цепочки согласования заявок и офферов, отслеживание статусов и сроков;
  • создание и ведение единой базы кандидатов, в которую импортируются данные из почты и с собственного сайта, с популярных сайтов поиска работы, из социальных сетей и профильных групп;
  • учёт полной истории взаимодействия с кандидатами, включая отзывы специалистов HR-блока;
  • удобный интерфейс коммуникации с кандидатами;
  • работа с вакансиями, интеграция с почтой и календарями, аналитика и отчётность;
  • гибкие ролевая модель и политики разграничения прав доступа;
  • возможность интеграции с корпоративными ИТ-системами.

Ранее в группе «Ростелеком» использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведётся подбор персонала для «Ростелекома» и его дочерних компаний.Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома»

Система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба.

Наше решение IQHR охватывает полный цикл процесса поиска нужного сотрудника — начиная с заведения заявки на подбор и заканчивая предложением о работе. Все операции прозрачны для участников на всех этапах. В системе формируется уникальная база данных, анализ которой поможет дальнейшему развитию IQHR. Наша разработка способна стать надёжным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников.Светлана Родионова, руководитель проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома»

АО «Айкумен ИБС» (дочерняя компания «Ростелекома») — российская компания-разработчик инновационных технологий сбора, хранения и обработки структурированной и неструктурированной информации на различных языках мира, производитель комплексных информационно-аналитических решений на основе собственной интеграционной платформы класса Big Data (IQPLATFORM®) для государственных и корпоративных заказчиков.

Компания работает на рынке с 2004 года и объединяет команду профессионалов с уникальным опытом и практической экспертизой в применении современных технологий Data Mining и Machine Learning в моделировании ситуаций и предиктивном анализе.

«Айкумен ИБС» открывает широкие возможности использования глобального информационного пространства для анализа и прогнозирования событий в целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений, наукоёмких отраслей промышленности и бизнеса.

[1]Applicant Tracking System (ATS) — система по управлению кандидатами.

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