«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR

Ранее в группе «Ростелеком» использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведётся подбор персонала для «Ростелекома» и его дочерних компаний.Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома»