Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородские НКО получили 57 президентских грантов

26 февраля 2020, 11:49
Фото: ИА "Бел.Ру"
В том числе поддержку на 6 млн рублей получили проекты в сфере культуры.

Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году. Всего победителями стали 57 НКО из Белгородской области, из которых 12 представляют сферу культуры. В региональном управлении культуры рассказали, что общая сумма грантов превысила 6 млн рублей.

Президентские гранты получили Белгородский литературный музей за проект передвижной выставки «Невольник сказочной мечты», подготовленный вместе с БРОООО «Российский Союз Молодёжи», Яковлевский городской округ за проект «Творческая мастерская "Рука – творенье"», созданный совместно с общественной организацией «Добрые сердца».

В числе призёров оказались Ракитянский (проекты «Родник» и «Доступный и полезный музей»), Волоконовский (проект «Великая Победа – одна на всех»), Краснояружский («Говорит и показывает Краснояружский Бессмертный полк») районы, Новооскольский горокруг («Великая Отечественная война глазами современных детей Новооскольского городского округа» и «Подай руку помощи») и Вейделевский район (проекты «Трогательная строка» и «Выше облаков»).

Чернянский и Прохоровский районы отмечены грантами за социальный коворкинг и виртуальную карту «Память Прохоровской земли о Великой Отечественной Войне». Во всех перечисленных проектах принимали участие местные общественные организации и фонды, а также региональные профсоюзы. Очередной приём заявок на конкурс стартует 26 февраля.

Материалы по теме
В Белгороде появится интерактивный театр на средства президентского грантаНКО Белгорода выиграли президентские гранты на 23,9 млн рублейБелгородцы отправили 349 проектов на конкурс президентских грантов 2020 года
#Новости#Управление культуры#Президентские гранты#Конкурс#Нко#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59