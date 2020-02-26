Белгородские НКО получили 57 президентских грантов

Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году. Всего победителями стали 57 НКО из Белгородской области, из которых 12 представляют сферу культуры. В региональном управлении культуры рассказали, что общая сумма грантов превысила 6 млн рублей.
Президентские гранты получили Белгородский литературный музей за проект передвижной выставки «Невольник сказочной мечты», подготовленный вместе с БРОООО «Российский Союз Молодёжи», Яковлевский городской округ за проект «Творческая мастерская "Рука – творенье"», созданный совместно с общественной организацией «Добрые сердца».
В числе призёров оказались Ракитянский (проекты «Родник» и «Доступный и полезный музей»), Волоконовский (проект «Великая Победа – одна на всех»), Краснояружский («Говорит и показывает Краснояружский Бессмертный полк») районы, Новооскольский горокруг («Великая Отечественная война глазами современных детей Новооскольского городского округа» и «Подай руку помощи») и Вейделевский район (проекты «Трогательная строка» и «Выше облаков»).
Чернянский и Прохоровский районы отмечены грантами за социальный коворкинг и виртуальную карту «Память Прохоровской земли о Великой Отечественной Войне». Во всех перечисленных проектах принимали участие местные общественные организации и фонды, а также региональные профсоюзы. Очередной приём заявок на конкурс стартует 26 февраля.