Белгородские НКО получили 57 президентских грантов

Чернянский и Прохоровский районы отмечены грантами за социальный коворкинг и виртуальную карту «Память Прохоровской земли о Великой Отечественной Войне». Во всех перечисленных проектах принимали участие местные общественные организации и фонды, а также региональные профсоюзы. Очередной приём заявок на конкурс стартует 26 февраля.