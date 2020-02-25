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Posted 25 февраля 2020, 11:06

Published 25 февраля 2020, 11:06

Modified 20 августа 2024, 00:55

Updated 20 августа 2024, 00:55

Жителям Губкинского горокруга Белгородской области пересчитают плату за воду

Жителям Губкинского горокруга Белгородской области пересчитают плату за воду

25 февраля 2020, 11:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Вода
Прокуратура внесла МУП «Губкин Сервис» представление.

Депутат регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Клышников обратился в городскую прокуратуру Губкина. Член Совета депутатов напомнил, что региональное постановление о предельном размере платы за комуслуги утратило силу. Причиной тому стали найденные ФАС России нарушения при повышении тарифов в Губкине и Старом Осколе.

Депутат попросил прокуратуру проверить действующие тарифы и принять меры реагирования. Ответ Клышников выложил на своей странице во «ВКонтакте».

В Губкинском горокруге услуги ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения оказывает МУП «Губкин Сервис». С 1 октября по 27 декабря 2019 года предприятие начисляло жителям плату по документу, утверждённому Комиссией по госрегулированию цен и тарифов от 19 сентября того же года.

Прокуратура внесла представление МУП «Губкин Сервис» об устранении нарушения законодательства. Компанию обязали пересчитать плату за питьевую воду и водоотведение за указанный период. Перерасчёт ожидает граждан, зарегистрированных и проживающих в Губкинском горокруге.

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