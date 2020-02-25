Жителям Губкинского горокруга Белгородской области пересчитают плату за воду

В Губкинском горокруге услуги ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения оказывает МУП «Губкин Сервис». С 1 октября по 27 декабря 2019 года предприятие начисляло жителям плату по документу, утверждённому Комиссией по госрегулированию цен и тарифов от 19 сентября того же года.