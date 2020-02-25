Шестиклассник из Белгорода прошёл «слепые прослушивания» в шоу «Голос»

Последний факт подтвердило совместное выступление юного певца с Меладзе – на пару они спели песню «Сэра». Именно этого наставника Кирилл и выбрал в конце. Позже ведущий Дмитрий Нагиев отметил, что школьник из Белгорода «устроил эстрадную вакханалию», чего «не позволял себе никто». По словам шоумена, даже Филипп Киркоров «вёл себя скромнее».