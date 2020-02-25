Шестиклассник из Белгорода прошёл «слепые прослушивания» в шоу «Голос»

Во время «слепых прослушиваний» вокального шоу на Первом канале к 12-летнему белгородцу почти сразу повернулся Валерий Меладзе, а после выступления – музыкант Баста. Жюри заинтересовалось дикцией Кирилла и его умением держаться на сцене.
Последний факт подтвердило совместное выступление юного певца с Меладзе – на пару они спели песню «Сэра». Именно этого наставника Кирилл и выбрал в конце. Позже ведущий Дмитрий Нагиев отметил, что школьник из Белгорода «устроил эстрадную вакханалию», чего «не позволял себе никто». По словам шоумена, даже Филипп Киркоров «вёл себя скромнее».
Напомним, Кирилл учится в лицее № 32 Белгорода. Он также является финалистом отборочного тура в России «Славянский базар – дети 2019» и детского Евровидения. К слову, осенью прошлого года в «Вечернем Урганте» выступили музыканты из Старого Оскола – вместе с Артуром Пирожковым ВИА «Василёк» исполнили его новую композицию.