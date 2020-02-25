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Работники СГОКа пройдут бесплатное обследование на выявление онкозаболеваний

25 февраля 2020, 08:11
Фото: Стойленский ГОК
Более 300 работников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) пройдут бесплатное профилактическое обследование на выявление онкологических заболеваний в рамках всероссийского проекта «Онкопатруль».

С 25 по 28 февраля в медико-санитарной части комбината осмотр стойленцев проведут 18 ведущих специалистов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. На время обследования Стойленский ГОК сохраняет за сотрудниками средний заработок по месту работы.

Всероссийский просветительский проект «Онкопатруль» нацелен на профилактику онкологических заболеваний, формирование здорового образа жизни и онконастороженности у граждан Российской Федерации. Проект стартовал накануне Всемирного дня борьбы против рака 2 февраля 2019 года в Российском университете транспорта.

Уникальность проекта состоит в том, что специалисты-онкологи проводят скрининг мужского и женского здоровья на предприятиях в субъектах Российской Федерации. Таким образом сотрудники предприятий имеют возможность проверить своё здоровье непосредственно на работе. Выбор предприятий определяется наличием у них медицинских или фельдшерских пунктов, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность.

Справка. Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18 %.

Подробная информация о Стойленском ГОКе – на официальном сайте.

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