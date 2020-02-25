Работники СГОКа пройдут бесплатное обследование на выявление онкозаболеваний

Уникальность проекта состоит в том, что специалисты-онкологи проводят скрининг мужского и женского здоровья на предприятиях в субъектах Российской Федерации. Таким образом сотрудники предприятий имеют возможность проверить своё здоровье непосредственно на работе. Выбор предприятий определяется наличием у них медицинских или фельдшерских пунктов, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность.