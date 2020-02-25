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Posted 25 февраля 2020,, 17:21

Published 25 февраля 2020,, 17:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Дома на Преображенской, Губкина и Чапаева в Белгороде на день останутся без света

25 февраля 2020, 17:21
Дневные отключения электроэнергии затронут ещё несколько улиц областного центра с 26 по 28 февраля.

В администрации Белгорода представили план отключений электроэнергии на улицах города в связи с плановым ремонтом оборудования подстанций.

25 февраля отключения затронули район подстанции на Витаминном комбинате и дома по улице Сумской.

В среду с 8 до 16 часов не будет электричества в здании на Волчанской, 163а, в части домов по улице и в переулке Чапаева, магазине на Сумской, 43а, а также в домах на Губкина, 44 и 46. Последние ждёт отключение и на следующий день.

27 и 28 февраля также отключат от электричества дома с № 188 до № 192а по улице Преображенской и дома № 2 и № 2а по Сумской.

28 февраля в планах отключение в переулке Чапаева – в домах № 77, 79 и 79а.

С полным графиком можно ознакомиться здесь.

#Новости#Город#Отключение#Электричество#Администрация Белгорода#Новости Белгорода#Плановые ремонтные работы
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