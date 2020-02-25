Дома на Преображенской, Губкина и Чапаева в Белгороде на день останутся без света

Posted 25 февраля 2020,, 17:21
Published 25 февраля 2020,, 17:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В администрации Белгорода представили план отключений электроэнергии на улицах города в связи с плановым ремонтом оборудования подстанций.
25 февраля отключения затронули район подстанции на Витаминном комбинате и дома по улице Сумской.
В среду с 8 до 16 часов не будет электричества в здании на Волчанской, 163а, в части домов по улице и в переулке Чапаева, магазине на Сумской, 43а, а также в домах на Губкина, 44 и 46. Последние ждёт отключение и на следующий день.
27 и 28 февраля также отключат от электричества дома с № 188 до № 192а по улице Преображенской и дома № 2 и № 2а по Сумской.
28 февраля в планах отключение в переулке Чапаева – в домах № 77, 79 и 79а.