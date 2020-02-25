Белгородец отомстил знакомому за юношеские обиды 13 ножевыми ранениями

Обидчивому шебекинцу следствие предъявило обвинение в убийстве по ст. 105 УК РФ. В пресс-службе следкома ИА «Бел.Ру» рассказали, что он раньше совершил ещё одно убийство, но его признали невменяемым и назначили принудительное лечение.