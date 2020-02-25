Белгородец отомстил знакомому за юношеские обиды 13 ножевыми ранениями

Posted 25 февраля 2020, 14:19
Published 25 февраля 2020, 14:19
Modified 20 августа 2024, 00:55
Updated 20 августа 2024, 00:55
21 февраля 41-летний житель Шебекино встретил на улице старого знакомого, на которого у него сохранились обиды ещё с юношеских лет.
Чтобы выяснить отношения, обвиняемый проводил мужчину до гаражей, спровоцировал ссору, а после нанёс обидчику 13 ножевых ранений. От потери крови 47-летний белгородец скончался на месте происшествия.
Обидчивому шебекинцу следствие предъявило обвинение в убийстве по ст. 105 УК РФ. В пресс-службе следкома ИА «Бел.Ру» рассказали, что он раньше совершил ещё одно убийство, но его признали невменяемым и назначили принудительное лечение.
Обвиняемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и продолжают расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.