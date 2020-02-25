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Posted 25 февраля 2020, 14:19

Published 25 февраля 2020, 14:19

Modified 20 августа 2024, 00:55

Updated 20 августа 2024, 00:55

Белгородец отомстил знакомому за юношеские обиды 13 ножевыми ранениями

Белгородец отомстил знакомому за юношеские обиды 13 ножевыми ранениями

25 февраля 2020, 14:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Мужчину обвиняют в убийстве, его уже заключили под стражу.

21 февраля 41-летний житель Шебекино встретил на улице старого знакомого, на которого у него сохранились обиды ещё с юношеских лет.

Чтобы выяснить отношения, обвиняемый проводил мужчину до гаражей, спровоцировал ссору, а после нанёс обидчику 13 ножевых ранений. От потери крови 47-летний белгородец скончался на месте происшествия.

Обидчивому шебекинцу следствие предъявило обвинение в убийстве по ст. 105 УК РФ. В пресс-службе следкома ИА «Бел.Ру» рассказали, что он раньше совершил ещё одно убийство, но его признали невменяемым и назначили принудительное лечение.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и продолжают расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

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#Новости#Голосование по Конституции#Происшествия#Убийство#Ножевые ранения#Шебекино#Гаражи#Следственный комитет
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