В Белгородской области не хватит коек для заразившихся коронавирусом

По итогам подсчётов, при самом худшем сценарии коек в инфекционных отделениях хватит в среднем одному из 124 заразившихся. По информации Росстата, за 14 лет суммарный коечный фонд в стране сократился на 26 %. При этом именно в инфекционных отделениях коек стало меньше на 30 % (данные подсчитывались за 2005−2018 гг.). Другими словами, одно место приходилось на 2475 человек.