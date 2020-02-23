В Белгородской области не хватит коек для заразившихся коронавирусом

Posted 23 февраля 2020, 12:56
Published 23 февраля 2020, 12:56
Modified 20 августа 2024, 01:16
Updated 20 августа 2024, 01:16
Новости о коронавирусе не утихают до сих пор, СМИ ежедневно обновляют данные о заражённых и погибших. Поскольку Россия граничит с Китаем и риск проникновения опасного заболевания в страну существует, аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza оценили готовность больниц к борьбе с эпидемией, а именно – сколько коек могут предоставить медучреждения больным.
По итогам подсчётов, при самом худшем сценарии коек в инфекционных отделениях хватит в среднем одному из 124 заразившихся. По информации Росстата, за 14 лет суммарный коечный фонд в стране сократился на 26 %. При этом именно в инфекционных отделениях коек стало меньше на 30 % (данные подсчитывались за 2005−2018 гг.). Другими словами, одно место приходилось на 2475 человек.
Белгородская область замкнула десятку регионов, в которых наблюдается худшая картина с доступностью стационарного лечения. По данным мониторинга, на одну койку здесь приходится 139 жителей. Ещё хуже ситуация в Хакасии, Дагестане, Московской области, Карачаево-Черкесии, Ленинградской области, Татарстане, Москве, Чечне и Ингушетии.
При этом стоит отметить, что с обеспеченностью койками в инфекционных отделениях больниц Белгородской области не всё так плохо. На 2018 год в регионе насчитывалась 621 койка, или четыре места на 10 тыс. населения. С этими показателями Белгородская область не попала в число лидеров или аутсайдеров рейтинга.
Напомним, что ранее подозрение на коронавирус было у уроженца Старого Оскола, но диагноз не подтвердился. После многочисленных сообщений о заразившихся из аптек Белгорода стали пропадать медицинские маски, хотя специалисты говорят о малой эффективности при их применении.