На мусорных контейнерах в Белгородской области установят датчики наполняемости

Posted 23 февраля 2020, 08:39
Published 23 февраля 2020, 08:39
Modified 20 августа 2024, 00:55
Updated 20 августа 2024, 00:55
Датчиками наполняемости оснастят контейнеры для раздельного сбора мусора. Всего планируется установить 11,5 тысячи приборов, первые 100 появятся уже до 31 марта текущего года.
Устройство передаст информацию о том, насколько сильно заполнен контейнер, напрямую дежурному. Исходя из этого будет строиться маршрут движения мусоровозов. В региональном департаменте ЖКХ считают, что благодаря контролю в режиме реального времени машинам не придётся совершать «холостой пробег», а мусорные площадки станут чище.
Датчики установят в несколько этапов. Первый завершится до конца марта, площадки для устройств определит регоператор. Передаваемую с датчиков информацию будут анализировать, по итогам мониторинга контейнеры могут перераспределить. Первые результаты такого наблюдения подведут до конца июня 2020 года.
Датчики наполняемости установят за счёт средств гранта Российского фонда развития информационных технологий, который Центр экологической безопасности получил в 2019 году. Приборы подключат к АСУ «Управление отходами», разработчик − компания «Большая тройка». Кроме этого, в рамках гранта могут внедрить и мобильное приложение для водителей мусоровозов.