На мусорных контейнерах в Белгородской области установят датчики наполняемости

Устройство передаст информацию о том, насколько сильно заполнен контейнер, напрямую дежурному. Исходя из этого будет строиться маршрут движения мусоровозов. В региональном департаменте ЖКХ считают, что благодаря контролю в режиме реального времени машинам не придётся совершать «холостой пробег», а мусорные площадки станут чище.