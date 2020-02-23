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Posted 23 февраля 2020, 13:21

Published 23 февраля 2020, 13:21

Modified 20 августа 2024, 01:52

Updated 20 августа 2024, 01:52

Мокрый снег и сильный ветер задержатся в Белгородской области 24 февраля

Мокрый снег и сильный ветер задержатся в Белгородской области 24 февраля

23 февраля 2020, 13:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
О погоде в понедельник рассказали в Гидрометцентре.

24 февраля в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт мокрый снег, днём он усилится, к тому же добавится дождь. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах – гололедица.

Ночью юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Утром и днём он поменяет направление на юго-восточное, 7−12 м/с. Местами порывы могут достигать 15−18 м/с.

В Белгородской области температура воздуха ночью составит от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, днём – от нуля до пяти градусов со знаком плюс. В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, ночью ожидается от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, днём – от одного до трёх градусов выше нуля.

В региональном управлении МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности при непогоде. Если происшествия избежать не удалось, звоните в службу спасения 112 или по телефону доверия 39-99-99.

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