Мокрый снег и сильный ветер задержатся в Белгородской области 24 февраля

В Белгородской области температура воздуха ночью составит от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, днём – от нуля до пяти градусов со знаком плюс. В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, ночью ожидается от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, днём – от одного до трёх градусов выше нуля.