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Posted 21 февраля 2020, 10:52

Published 21 февраля 2020, 10:52

Modified 1 декабря 2024, 07:56

Updated 1 декабря 2024, 07:56

В Белгороде запустят новый маршрут общественного транспорта

В Белгороде запустят новый маршрут общественного транспорта

21 февраля 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автобус
Автобус № 105 будет следовать от «Энергомаша» до Стрелецкого.

Как сообщили в Единой транспортной компании, движение по маршруту № 105 начнётся с 25 февраля. Автобус проследует от «Энергомаша» до Стрелецкого-73/1, Стрелецкого-43. С маршрутом можно ознакомиться на схеме.

От «Энергомаша» автобус будет выезжать в 07:10, 15:30 и 17:30. От улицы Богатой в Стрелецком — в 06:30, 07:50, 16:50 и 18:30.

Маршрут планировали ввести ещё в июле 2019 года. Его протяжённость — 19,24 км. По документам закупки на осуществление перевозок первый рейс от «Энергомаша» должен был отправляться в 6:00.

Схему движения общественного транспорта в Белгородской агломерации уже меняли в июле 2019 года. Тогда сообщалось об открытии 15 новых маршрутов. Дополнительный утренний рейс ввели и к микрорайону Новая жизнь в Белгороде.

Также из-за строительства развязки изменились маршруты автобусов № 26 и 42.

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