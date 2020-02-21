В Белгороде запустят новый маршрут общественного транспорта

Posted 21 февраля 2020, 10:52
Published 21 февраля 2020, 10:52
Modified 1 декабря 2024, 07:56
Updated 1 декабря 2024, 07:56
Как сообщили в Единой транспортной компании, движение по маршруту № 105 начнётся с 25 февраля. Автобус проследует от «Энергомаша» до Стрелецкого-73/1, Стрелецкого-43. С маршрутом можно ознакомиться на схеме.
От «Энергомаша» автобус будет выезжать в 07:10, 15:30 и 17:30. От улицы Богатой в Стрелецком — в 06:30, 07:50, 16:50 и 18:30.
Маршрут планировали ввести ещё в июле 2019 года. Его протяжённость — 19,24 км. По документам закупки на осуществление перевозок первый рейс от «Энергомаша» должен был отправляться в 6:00.
Схему движения общественного транспорта в Белгородской агломерации уже меняли в июле 2019 года. Тогда сообщалось об открытии 15 новых маршрутов. Дополнительный утренний рейс ввели и к микрорайону Новая жизнь в Белгороде.